ปิดคดี! รวบแล้ว “ไอ้เอ” คนร้ายอีกรายย่องยกทรัพย์บ้านประธานสภาอุตฯใต้

ตรัง - รวบแล้ว “ไอ้เอ” หลังร่วมกับเพื่อนอีกคน ซึ่งถูกจับมาแล้วก่อนหน้านี้ ย่องเข้าบ้านประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ แล้วกวาดเงินสดและทรัพย์สินกว่า 10 ล้านหลบหนี
วันนี้ (23 ต.ค.) จากกรณีที่ 2 คนร้ายเป็นชาย ย่องเข้าลักทรัพย์ภายในบ้านพักของ นายอดิศร ตันเฮงชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 68 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า คนร้ายได้ยกตู้เซฟซึ่งเก็บของมีค่าจำนวนมาก เช่น เงินสด 2.8 ล้านบาท พระหลวงปู่ทวด รุ่น 2497 มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท พระอื่นๆ สร้อยทอง แหวนพลอยล้อมเพชร นาฬิกาโรเล็กซ์ และนาฬิกาข้อมืออื่นๆ รวมทั้งหมดกว่า 10 รายการ มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท ก่อนที่จะหลบหนีไป
ต่อมาศาลจังหวัดตรังได้อนุมัติหมายจับคนร้ายทั้ง 2 ราย คือ นายศราวุธ หรีเด็น หรือ เอ อายุ 41 ปี หัวโจก และ นายนุชพงศ์ ก๊กใหญ่ หรือ อ้น อายุ 31 ปี โดย นายนุชพงศ์ ถูกตำรวจจับกุมได้ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา พร้อมเงินสดที่เหลือจำนวน 750,000 บาท รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ 1 คัน และโทรศัพท์มือถือที่ซื้อด้วยเงินจากตู้เซฟ 1 เครื่อง ส่วนทรัพย์สินรายการอื่นๆ นายศราวุธ ที่ยังหลบหนีได้แบ่งเอาไปนั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดตรัง นำโดย พ.ต.อ.รัฐกร ภักดีวานิช ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตรัง สามารถจับกุม นายศราวุธ ได้แล้ว หลังจากหนีมานานถึง 22 วัน โดยเริ่มแรกหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมีญาติให้ความช่วยเหลือ สุดท้ายทนแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่ไม่ไหว ต้องยอมใช้เงินที่ลักขโมยมา 99,000 บาท เพื่อซื้อเรือ 1 ลำ ซิ่งหนีออกจากเกาะลันตา แต่อ้างว่าถูกคลื่นซัดจนเรือต้องวิ่งเข้าหาฝั่งในพื้นที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และถูกเจ้าหน้าที่ตามรวบตัวได้ที่สุด
พร้อมด้วยของกลางคือ เรือที่ซื้อใหม่ ยาบ้ากว่า 100 เม็ด เงินสดที่ยังเหลือแค่ 33,000 บาท แหวนพลอยล้อมเพชร มูลค่า 500,000 บาท สร้อยทอง พระ และกรอบพระทองอีกจำนวนมาก ที่ถูกแกะเอาพระออกหายไป เหลือเพียงกรอบเท่านั้น เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาบุกรุกเคหะสถานในเวลากลางคืน และลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ทั้งนี้ นายศราวุธ ได้ร้องขอข้าวตำรวจเพราะไม่ได้กินข้าวมา 2 วันแล้ว พร้อมรับสารภาพโดยอ้างว่า ทรัพย์สินที่ได้จากการลักขโมย ได้แบ่งกับ นายนุชพงศ์ เพื่อนคู่หู ผู้ต้องหาที่ถูกจับแล้วคนละครึ่ง ทั้งเงินสดและของมีค่า โดยตนเองได้เงินสดมา 1 ล้านกว่าบาท พร้อมสร้อยทองและพระ ซึ่งวันก่อเหตุไม่ได้เตรียมการอะไร เพียงแค่ขี่รถ จยย.ผ่านไป และเห็นว่าไม่มีคน จึงย่องเข้าไปลักทรัพย์ และไม่เห็นว่ามีกล้องวงจรปิดทั่วบ้าน หลังก่อเหตุได้หนีไปอยู่ที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยไม่มีใครให้ความช่วยเหลือ และช่วงนั้นเคยคิดจะมอบตัวก่อนตำรวจกดดันหนัก จึงซื้อเรือขับหนีมาเรื่อย ๆ ในทะเลอันดามันและเจอคลื่นลมแรง จึงยอมวิ่งเข้าฝั่งที่จังหวัดตรัง
เมื่อตำรวจซักเข้มเรื่องทรัพย์สิน ยังอ้างว่าเงินสดบางส่วนอาจหล่นทะเลไป พร้อมขอโทษต่อสิ่งที่ทำ และรู้สึกเข็ดหลาบแล้ว เพราะลำบากสุด ๆ ตอนหลบหนี ยอมรับเคยติดคุกมาแล้วด้วยในคดียาเสพติด และสารภาพว่าเพิ่งซื้อยาบ้ามาเสพ โดยเสพหนักไม่ต่ำกว่าวันละ 5 เม็ด จากการตรวจสอบประวัติพบว่า นายศราวุธ ยังมีหมายจับติดตัวอีก 5 หมาย
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พยายามเค้นให้บอกที่ซ่อนทรัพย์สินที่เหลือ แต่ นายศราวุธ ยังไม่ยอมพูด จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งผ่านไปยังคนใกล้ชิดว่า หากมีส่วนรู้เห็นใดๆ จะมีความผิดในข้อหารับของโจรด้วย พร้อมกับเตรียมนำตัว นายเอ ไปตรวจค้นเพิ่มเติมต่อไป