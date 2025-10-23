ตร.สุราษฎร์ บุกรวบหนุ่มขี้ยา ตระเวนลักทรัพย์นักท่องเที่ยวบนเกาะพะงัน หาเงินซื้อยามาเสพ

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจสืบสวนจังหวัดสุราษฎร์ นำกำลังบุกจับหนุ่มขี้ยา ตระเวนลักทรัพย์นักท่องเที่ยวและบ้านเรือนประชาชน บนเกาะพะงัน ยึดอาวุธปืน 1 กระบอก ผู้ต้องหารับลักทรัพย์นักท่องเที่ยวนับครั้งไม่ถ้วน หาเงินไปซื้อยาเสพติด
วันนี้ ( 23 ตุลาคม 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.อภิชาติ จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน ร่วมกับพ.ต.ท.เจริญชัย บุญเกลี้ยง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กก.สืบสวนฯ ชป.ปะฉะดะ 1 เจ้าหน้าที่ สืบสวน สภ.เกาะพะงัน ร่วมกัน จับกุมตัวนายสุรเชษฐ์ หรือนายเก อายุ 35 ปี ภายในบ้าน หมู่ 3 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยของกลาง อาวุธปืนพกสั้น จำนวน 1 กระบอก แม็กกาซีน จำนวน 1 อัน เงินสด จำนวน 12,000 บาท โทรศัพท์ 2 เครื่อง
จากการสอบสวน นายสุรเชษฐ์ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์ ตามห้องพักของนักท่องเที่ยว และ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลบ้านใต้ โดยได้ทำมาหลายครั้งแล้ว ส่วนทรัพย์สิน และเ งินสด ที่ได้มา จะนำไปซื้อยาเสพติดมาเสพ และใช้จ่ายส่วนตัว
ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีในข้อหา มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ลักทรัพย์ และ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน โดยผิดกฎหมาย
พ.ต.ท.เจริญชัย บุญเกลี้ยง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวในพื้นที่หลายรายว่าถูกก่อเหตุลักทรัพย์ภายในที่พัก จึงได้ร่วมประสานกับทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เกาะพะงัน ออกตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจนทราบว่าคนร้ายคือนายสุรเชษฐ์ จนสามารถติดตามจับกุมตัวได้ที่ ขนำไม่มีเลข ใน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน ได้พร้อมของกลางดังกล่าว
ทั้งนี้พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ได้สั่งการไปยัง พ.ต.อ.ปริญญา ตัณฑสุวรรณ ผกก.สืบสวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี และ เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำกำลังออกตรวจ ในห้วงระดมกวาดล้างอาชญากรรมตามข้อสั่งการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 11-31 ต.ค. 68 เพื่อ ควบคุมและลดความรุนแรง ของอาชญากรรม ทำให้ประชาชน มีความรู้สึกในการใช้ชีวิต ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพื้นที่ สภ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานีต่อไป