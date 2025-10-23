คึกคัก! พิธีแห่พระรอบเมืองประเพณีถือศีลกินผัก ชาวภูเก็ตรอรับขบวนพระตลอดเส้นทาง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ชาวภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก รอรับพระในพิธีแห่พระรอบเมือง วันที่ 2 ศาลเจ้าสะปำ – บางคู ตลอดเส้นทาง ด้านม้าทรงใช้อาวุธในตำนานทิ่มแทงร่างกายรับเคราะห์แทนประชาชน
สำหรับบรรยากาศประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต วันนี้ (23 ต.ค.68) ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของประเพณีฯ และ เป็นวันที่ 2 ของพิธีแห่พระรอบเมือง หรือ พิธีอิ้วเก้ง วันนี้เป็นของขบวนแห่พระของศาลเจ้าสะปำ และ ศาลเจ้าบางคู เพื่อไปประกอบพิธีอัญเชิญควันธูปควันเทียน ที่บริเวณปลายแหลมสะพานหินกลับมายังศาลเจ้า โดยมีประชาชนซึ่งส่วนใหญ่แต่งกายด้วยชุดสีขาวรอรับตลอดเส้นทางที่ขบวนพระแห่ผ่าน ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยตลอดเส้นทางชาวบ้านที่เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผัก ได้ตั้งโต๊ะบูชารับองค์พระ และ จุดประทัดต้อนรับ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และหน้าที่การงานด้วย
อย่างไรก็ตาม สำหรับขบวนแห่พระของศาลเจ้าสะปำ และศาลเจ้าบางคู ในปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากจะมีขบวนธง และป้ายนำแห่ขบวน เกี้ยวหามรูปพระ หรือที่เรียกว่าไทเปี๋ย หรือเสลี่ยงเล็ก โดยหามรูปพระบูชาต่างๆ ออกนั่งเกี้ยวตามขั้นและยศของเทพ ขบวนของนิ่วสิ่ว (ฉัตรจีน) ตามด้วยพระเกี้ยวใหญ่ หรือตั๋วเหลี้ยน (เสลี่ยงใหญ่) เป็นที่ประทับองค์กิ๋วอ่องไต่เต่แล้ว
ขณะที่ในส่วนม้าทรง ทั้งชายและหญิงยังคงใช้อาวุธในตำนาน เช่น ไม้บรรทัด ร่ม เหล็กแหลม มีดดาบ หัวมณฑลขนาดต่างๆ ทิ่มแทงตามร่างกาย โดยมีความเชื่อว่าจะเป็นการรับเคราะห์แทนผู้ที่เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักด้วย
สำหรับวันพรุ่งนี้ (24 ต.ค.) เป็นการประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองภูเก็ตของศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ (ศาลเจ้าสามกอง)