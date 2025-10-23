ชุดปฏิบัติการพิเศษ “เอราวัณ พังงา” รวบสองสาวชาวเมียนมา ลอบขนยาไอซ์มากับรถทัวร์ แอบซุกไว้ในชุดชั้นใน มูลค่ากว่า 2 ล้าน

พังงา - ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง “เอราวัณ” พังงา จับสองสาวชาวเมียนมานั่งรถโดยสารแอบซุกซ่อนยาไอซ์ในชุดชั้นใน ลักลอบขนจากประเทศเพื่อนบ้านมาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดพังงา มูลค่า 2 ล้านบาท
ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดพังงา และสมาชิก อ.ส.อ.ท้ายเหมือง จับกุมสาวชาวเมียนมา 2 ราย คือ นางซานดา โซ อายุ 40 ปี และ 2.นางซัน เต ยุ อายุ 41 ปี พร้อมของกลางยาไอซ์ น้ำหนักรวมถุง 1,395.17 กรัม ( มูลค่าเกือบ 2,000,000 บาท )โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง
การจับกุมได้ในครั้งนี้ หลังจากชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดพังงา ได้รับแจ้งจากสายลับประกอบกับข้อมูลจากการจับกุมคดียาเสพติดที่ผ่านมาว่า ในวันที่ 22 ต.ค. 2568 จะมีการลักลอบขนยาเสพติด (ยาไอซ์) มากับรถทัวร์โดยสารจำนวนหนึ่งจากประเทศเมียนมาเข้ามาในพื้นที่ของ จ.พังงา ผ่านอำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า โดยมีจุดหมายที่ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดพังงา จึงได้ลงพื้นที่มาถึง บขส.อ.ตะกั่วป่า เพื่อซุ้มสังเกตการณ์ผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยรถทัวร์
จนเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น.วันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้พบบุคคลต้องสงสัย 2 คน เดินลงมาจากรถทัวร์ชุมพร-ภูเก็ต จึงแสดงดูเป็นเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายปกครอง ขออนุญาตตรวจค้นจนสามารถพบยาไอซ์จำนวน 12 ถุง แอบซุกซ่อนในชุดชั่นใน ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงได้จับกุมตัวผู้ 2 ราย พร้อมนำยาไอซ์ที่พบทั้งหมดไปชั่งที่ร้านทองแห่งหนึ่ง รวมน้ำหนักรวมถุง 1,395.17 กรัม มูลค่า 2 ล้านบาท จากนั้นจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย พร้อมของกลาง และแจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน ที่เกี่ยวข้องส่งให้ พนักงานสอบสวน สภ.ตะกั่วป่า เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป