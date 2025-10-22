น้ำท่วมชุมชนท่องเที่ยวย่านเขาหลัก จงพังงา ระดับน้ำเริ่มลดเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ ถนนสายหลักรถสัญจรได้แล้ว

พังงา - น้ำท่วม ชุมชนท่องเที่ยวย่านเขาหลัก จ.พังงา ระดับน้ำเริ่มลดลงเกือบกลับสู่สภาวะปกติ ถนนเพชรเกษมรถ รถสามารถสัญจรได้แล้ว เจ้าหน้าที่เร่งฉีดล้างทำความสะอาดถนนหลังน้ำลด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ประชาชนในการเดินทาง
เมื่อเวลา 21.30 น.วันที่ 22 ต.ค.68 นายบัญชา ธนูอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี นายอำเภอตะกั่วป่า นายอมรเทพ ปรีคำ รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ได้ลงพื้นที่ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อติดตามความคืบหน้าจากกรณีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ประกอบกับระดับน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และเอ่อท่วมผิวจราจร บริเวณถนนเพชรเกษม หมายเลข 4 กม ที่ 794 และบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ราบลุ่มตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า
ซึ่งหลังจากที่มีน้ำท่วมขังทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพังงา ร่วมกับเทศบาลคึกคัก ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งการระบายน้ำบริเวณหน้าหนองมูลตะกั่ว ไปจนถึงซอยลุงเท้ง จนถึงขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายรถสามารถสัญจรได้
ส่วนที่บริเวณเขาหลักเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยวที่มีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าของแบรนด์เนมให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่าขณะนี้ระดับน้ำลดลงกลับสู่สภาวะใกล้ปกติ แต่มีเศษหินดินทรายบริเวณถนนเส้นทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคึกคักต้องระดมรถดับเพลิงเพื่อเข้าฉีดน้ำทำความสะอาดถนนและทางเท้าให้กลับมาดูสวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนต่อไป