"ลำปาง" ยกทัพโอทอปสู่ภูเก็ต” จัดงานใหญ่ “Lampang Roadshow to Andaman” สร้างช่องทางตลาด-เพิ่มรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – จังหวัดลำปาง ยกทัพสินค้าโอทอปจากผู้ประกอบการ 40 ราย ” จัดงานใหญ่ “Lampang Roadshow to Andaman” ที่ภูเก็ต เพื่อสร้างช่องทางการตลาดในกลุ่มคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยว เพิ่มรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก 21-26 ต.ค.นี้
เมื่อเวลา 17.30 น.วันนี้ (22 ต.ค. 68) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “LAMPANG ROADSHOW TO ANDAMAN” การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “OTOP ล้านนาลำปางสู่อันดามัน” ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับศักยภาพสินค้าจังหวัดลำปาง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมี นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และ นางทิพย์วรรณ แก้วทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วม ณ ลาน The Botanica Hall 1 ศูนย์การค้าจังซีลอน จ.ภูเก็ต ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าภายในงานคึกคัก
นางทิพย์วรรณ แก้วทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางมีภารกิจในการขับเคลื่อนการส่เงสริการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว ด้วยการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจังหวัดลำปางมีผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียน OTOP รวม 2,405 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2568)
ในจำนวนนี้มีผลิตภัณฑ์ผ่านการคัดสรรสุดยอด OTOP Product Champion (OPC) ปี 2567 จำนวน 212 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ OTOP Premium สู่สากลอีก 6 ผลิตภัณฑ์
การจัดกิจกรรม “LAMPANG ROADSHOW TO ANDAMAN” การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “OTOP ล้านนาลำปางสู่อันดามัน” ในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-26 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปของลำปางให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับชุมชน และฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยการนำผู้ประกอบการสินค้าโอทอปและสินค้าที่ได้รับการคัดสรรแล้วมาจัดแสดงและจำหน่ายทั้งหมด 40 บูธ
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากจังหวัดลำปาง การสาธิตทำอาหารโดยสมาคมเชฟภูเก็ต นิทรรศการและเวิร์กช็อปงานหัตถกรรมล้านนา การแสดงดนตรีโฟล์กซองล้านนาโดยคุณตู่ ดารณี การแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมกิจกรรม “ลด แลก แจก แถม” ลุ้นทองคำมูลค่า 10,000 บาท
นอกจากนี้ ยังพบกับศิลปินชื่อดังและ Influencer สุดฮอตร่วมสร้างสีสันตลอดงาน วันที่ 22 ต.ค. ไรอัล กาจบัณฑิต วันที่ 24 ต.ค. อิงกฤต The Voice วันที่ 25 ต.ค. อ๊อฟ ดอกฟ้า อาร์สยาม พร้อม Influencer จากเพจชื่อดัง อาทิ Thomas Tom, สไปร์ทไงที่ไหล่กว้าง, หมอโบว์, เมญ่า ซันซัน และอีเวนท์ไทย
ด้านนายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า “LAMPANG ROADSHOW TO ANDAMAN” ในครั้งนี้ ทางจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนเป็นคนดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าโอทอปของลำปางระดับ 2-3-4 ดาว หรือสินค้าที่ได้รับการคัดสรร จำนวน 40 ราย มาจัดแสดงจำหน่ายที่จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 21-26 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จ.ภูเก็ต เพื่อนำสินค้าของลำปางมาแนะนำและนำเสนอให้คนภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้น รวมไปเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอีกด้วย
โดยทางเราคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถทำยอดขายได้ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท และยังเป็นการพัฒนาศักภาพให้กับผู้ประกอบการได้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาตัวสินค้า เนื่องจากตลาดแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกันออกไป เช่น จังหวัดภูเก็ต พบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาสอบถามเพื่อซื้อสินค้าจำนวนมาก แต่บางส่วนไม่สามารถขายให้กับนักท่องเที่ยวได้เช่น เสื้อผ้า เนื่องจากไซส์ที่เล็กเกินไปเพราะเสื้อผ้าจะตัดมาเพื่อขายคนไทย ซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการกลับไปปรับปรุงและวางแผนในการออกไปโรดโชว์ในที่อื่นๆต่อไปด้วย นอกจากนั้นผู้ประกอบการที่มาร่วมงานยังจะได้เรียนรู้ด้านอื่นๆอีกด้วย