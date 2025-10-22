ตร.ท่าแซะ รวมต่างด้าว 20 คน ขณะแวะจุดพักค่อย รอให้ปลอดด่าน

ชุมพร - ตำรวจท่าแซะสกัดจับแรงงานต่างด้าวเมียนมา 20 คน มาจากเจดีย์สามองค์ ขณะหลบพักคอยอยู่ในป่า รอจังหวะปลอดด่าน เพื่อเดินทางต่อไปชายแดนใต้ แต่สุดท้ายไม่รอด
วันนี้ ( 22 ตุลาคม 2568) พ.ต.อ.ฉลาด พลนาการ ผกก.สภ.ท่าแซะ เปิดเผยว่า เมื่อตอนสายของวันนี้ ได้รับแจ้งจากสายข่าว ว่า มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากหลบหนีเข้าพักพิงอยู่ในพื้นที่บริเวณเพิงพักชายเขา ในพื้นที่ หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จึงสั่งการให้ พ.ต.ท.วรรณะ นาคพงษ์ รอง ผกก.ป.สภ. พ.ต.ท สุรศักดิ์ พนัสนาชี สวป. พ.ต.ท.สมเกียรติ ฉีดเกตุ สว.สส. นำกำลังเข้าตรวจสอบ ร่วมกับ ร.ต.อ.อิทธิพล สุขเอียด ร.ต.อ.เมธิชัย นุ้ยมาก สายตรวจตำบลท่าข้าม เข้าตรวจสอบ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบ ในพื้นที่เป้าหมายสามารถจับกุมบุคคลต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ได้จำนวน 20 คน เป็นชาย 18 คน หญิง 2 คน ขณะหลบซ่อนอยู่ในเพิงพักในป่าใกล้สวนปาล์มน้ำมัน จากนั้นได้นำตัวมาที่ สภ.ท่าแซะ เพื่อคัดกรองเบื้องต้น
จากการสอบสวนทราบข้อมูล ว่าบุคคลต่างด้าวทั้งหมด เดินทางมาจากด่านเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี โดยได้ว่าจ้างให้ผู้นำพามากับรถยนต์กระบะ เพื่อไปส่งที่ชายแดน จ.สงขลา และ ประเทศเพื่อนบ้าน แต่ระหว่างทางเดินมาถึงพื้นที่ จ.ชุมพร นายหน้าที่รับจ้างนำพา ได้พาชาวต่างด้าวเข้าไปหลบพักคอย รอจังหวะปลอดด่านก่อนจะนำพาไปยังจุดเป้าหมาย แต่ถูกจับกุมได้เสียก่อน
สำหรับแนวทางการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดผู้นำพา ตำรวจชุดสืบสวนได้ออกสืบสวนหาข่าว เก็บกล้องวงจรปิด เส้นทางเข้า-ออกจุดที่พบบุคคลต่างด้าว และรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป