แจ้งข้อกล่าวหาต่างชาติเจ้าของวิลล่าหรู่บนเกาะพะงัน-นอมินี ร่วมประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต

สุราษฎร์ธานี – พนักงานสอบสวนศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกรณีบุคคลต่างด้าวฯ แจ้งข้อกล่าวหาเจ้าของวิลล่าหรูบนเกาะพะงัน และนอมินี ร่วมประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต จากการตรวจค้น 4 เป้าหมาย บนเกาะพะงัน
วันนี้ ( 22 ต.ค.68) ที่ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด กรณบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการและดำนินกิจกรรมต่างๆโดยผิดกฎหมาย ศปก.สภ.เกาะพะงัน ภายใต้การอำนวยการ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ผบก.ภ.จว.สุราษฏร์ธานี พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผบก.ตม.6 พ.ต.อ.ศิริชัย สุขสาสต์ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษร์ธานี พ.ต.อ.อภิชาต จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมกำลังตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจสืบสวนภาค 8 ตำรวจ นปพ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ได้ขอหมายศาลจังหวัดเกาะสมุยบุกตรวจค้น 4 เป้าหมาย บนเกาะพะงัน พัวพันนอมินี การประกอบธุรกิจ พร้อมตรวจค้นโรงแรมชาวอิสราเอล
ความคืบหน้าล่าสุด พนักงานสอบสวนได้ร่วมกันกล่าวโทษ บริษัท ทอเรน พะงัน จำกัด และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ทอเรน พะงัน จำกัด ประกอบด้วย นายชาย ทอเรน สัญชาติ อิสราเอล นางอินบาล ทอเรน สัญชาติ อิสราเอล และ นายคณิต สัญชาติ ไทย โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต”
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 10.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดเกาะสมุย ที่ 36/2568 ลง 20 ต.ค.2568 ไปตรวจค้นโรงแรม หรือ ที่พัก Sitaya Beachfront Villas ม .4 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี น.ส.จันทิราพร งแสดงตัวเป็นผู้ดูแล Sitaya Beachfront Villas บจก.ทอเรน พะงัน และ น.ส.วรรณา สัญชาติ ไทย แสดงตัวเป็นผู้ดูแล Fishman Beachfront Villas บจก.ฟิชแมน วิลล่า การตรวจค้นพบรายละเอียด ดังนี้
Sitaya Beachfront Villas ดำเนินกิจการโดย บจก.ทอเรน พะงัน นิติบุคคลเลขที่ 0845566008073 มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายชาย ทอเรน สัญชาติ อิสราเอล นางอินบาล ทอเรน สัญชาติ อิสราเอล และ นายคณิต สัญชาติไทย มีวิลล่า จำนวน 4 หลัง ปล่อยให้ลูกค้าเช่าวิลล่าเป็นรายวัน จองผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น Booking.com, Air BNB และเว็ปไซต์บริษัท sitayavillas.com ขณะตรวจสอบพบนักท่องเที่ยวต่างชาติ สัญชาติอิสราเอล กำลังพักอาศัยอยู่กับครอบครัวภายในวิลล่า ตรวจสอบการจองห้องพัก พบว่า จองผ่าน Booking.com เข้าพักตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.68 ถึงวันที่ 25 ต.ค.68 ชำระเงินจำนวน 116,093.25 บาท และพบนักท่องเที่ยวต่างชาติ สัญชาติเยอรมัน กำลังพักอาศัยอยู่กับครอบครัวภายในวิลล่า ตรวจสอบการจองห้องพัก พบว่า จองผ่าน Booking.com เข้าพักตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.68 ถึงวันที่ 22 ต.ค.68 ชำระเงินจำนวน 65,610.16 บาท
ส่วน Fishman Beachfront Villas ม.4 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินกิจการโดย บจก.ฟิชแมน วิลล่า นิติบุคคลเลขที่ 0845566008367 มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายรอน ฟิชแมน สัญชาติอิสราเอล และนางเรอุด ชิมฮา ฟิชแมน สัญชาติอิสราเอล มีวิลล่า จำนวน 3 หลัง ปล่อยให้ลูกค้าเช่าวิลล่าเป็นรายวัน จองผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น Booking.com, Air BNB และเว็ปไซต์บริษัท villa-fishman.kohphanganhotels.com โดยขณะตรวจสอบพบนักท่องเที่ยวต่างชาติ สัญชาติ ฝรั่งเศส กำลังพักอาศัยอยู่กับครอบครัวภายในวิลล่า ตรวจสอบการจองห้องพัก พบว่า จองผ่าน Booking.com เข้าพักตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.68 ถึงวันที่ 22 ต.ค.68 ชำระเงินจำนวน 78,274.98 บาท
และจากการสอบถาม น.ส.จันทิราพร ซึ่งแสดงตัวเป็นผู้ดูแล Sitaya Beachfront Villas และ น.ส.วรรณา ซึ่งแสดงตัวเป็นผู้ดูแล Fishman Beachfront Villas บจก.ฟิชแมน วิลล่า ให้การสอดคล้องกันว่า วิลล่าของ บจก.ทอเรน พะงัน และ บจก.ฟิชแมน วิลล่า ได้ปล่อยให้ลูกค้าเช่าเป็นรายวัน โดยสามารถจองผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น Booking.com, Air BNB และเว็ปไซต์บริษัท จริง
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง จึงขอกล่าวโทษต่อ พงส.สภ.เกาะพะงัน ให้ดำเนินคดีกับ บริษัท ทอเรน พะงัน จำกัด นิติบุคคลเลขที่ 0845566008073 และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ทอเรน พะงัน จำกัด ประกอบด้วย นายชาย ทอเรน สัญชาติ อิสราเอล นางอินบาล ทอเรน สัญชาติ อิสราเอล และ นายคณิต สัญชาติ ไทย ในความผิดฐาน “ร่วมประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตามกฎหมายต่อไป
ในขณะที่การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ในศูนย์ปฎิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด กรณีบุคคลต่างด้าว เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการ และ ดำนินกิจกรรมต่างๆโดยผิดกฎหมาย ศปก.สภ.เกาะพะงัน ก็ยังดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรม ของบุคคลต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง