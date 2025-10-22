หนักสุดในรอบ 20 ปี น้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน -ชุมชนแห่งท่องเที่ยวเขาหลัก คาด 2 ชั่วโมงกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

พังงา- ชาวบ้านระบุหนักสุดในรอบ 20 ปี หลังน้ำป่าจากเทือกเขาโตน ไหลเข้าท่วม บ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวยานเขาหลัก จ.พังงา ถนนเพชรเกษมสาย ตะกั่วป่า - ท้ายเหมือง เจ้าหน้าที่คาด 2 ชั่วโมงเข้าสู่ภาวะปกติ แต่เฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง
เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 22 ต.ค.68 นายพิชญ์พัทธ์ เรืองชาตรี นายอําเภอตะกั่วป่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำป่าจากเทือกเขาหลักเขาโตน ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและชุมชนแหล่งท่องเที่ยวและถนนเพชรเกษมสายอำเภอตะกั่วป่า - อำเภอท้ายเหมือง บริเวณย่านเขาหลักเขาหลักเซ็นเตอร์ นางทอง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จากการตรวจสอบพบว่า น้ำป่าไหลไหลท่วมร้านค้า ร้านอาหาร รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ที่จอดไว้บริเวณริมถนนทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยชาวบ้านระบุว่า เหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้นับว่าหนักสุดในรอบ 20 ปี
ซึ่งจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาหลัก เขาโตน มีประชาชนตั้งแต่หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า ได้รับผลกระทบ จากน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ และ รถจักรยานรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณถนนเพชรเกษ มซึ่งกระแสน้ำที่มีสีขุ่นเหลืองและไหลแรงจนทำให้รถถูกน้ำท่วมขังหลายคัน ส่วนรถตู้รับส่งนักท่องเที่ยว จากโรงแรมรีสอร์ทในเขาหลัก ที่จะเดินทางไปขึ้นเครื่องจังหวัดภูเก็ต ต้องนำรถอีกคันมาสับเปลี่ยนพร้อมขนย้ายนักท่องเที่ยวขึ้นรถอีกฝั่งของถนนเพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาหลัก หน่วยกู้ภัยในพื้นที่ต้องระดมกำลังเข้าช่วยเหลือขนย้ายข้าวของประชาชนขึ้นไว้ที่สูงพร้อมทั้งสำรวจความเสียหายและให้ชาวบ้านในพื้นที่เฝ้าระวังฝนที่ตกหนักซึ่งอาจจะทำให้น้ำไหลลงจากภูเขาอีกระลอก
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณกว่า 2 ชั่วโมงจึงสามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลกับสู่สภาวะปกติได้
นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม หลังในช่วงนี้มีฝนตกต่อเนื่องและปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและลุ่มน้ำขนาดเล็ก พร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์กู้ภัยไว้ให้พร้อมใช้งาน หากเกิดเหตุสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันที