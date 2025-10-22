xs
น้ำท่วมย่าน เขาหลัก จ.พังงา ชาวบ้านบอกหนักสุดในรอบ 20 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พังงา - เขาหลักน้ำท่วมหนัก ! พบน้ำป่าจากเทือกเขาหลัก เขาโตน ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวย่านเขาหลัก ระบุหนักสุดในรอบ 20 ปี


เมื่อวันนี้ ( 22 ต.ค. 68 )ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายบรรวิชญ์ ยอดป้าน ประชาชนที่อาศัยอยู่ย่านเขาหลักว่า มีฝนที่ตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าจากเทือกเขาหลัก เขาโตน ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก นางทอง หมู่ที่ 7 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ส่งผลกระทบต่อโรงแรม ร้านค้า และบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้าง

โดยระบุว่า สถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี ถนนสายเพชรเกษมซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางระหว่างตะกั่วป่าและภูเก็ต ถูกน้ำท่วมสูงจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ในหลายช่วง


โดยขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาหลัก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคึกคัก เจ้าหน้าที่กู้ภัย หน่วยที่เกี่ยวข้องต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก และเส้นทางถนนเพชรเกษมสายตะกั่วป่า อ.ท้ายเหมือง ที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นระยะทางยาวบางช่วงรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ระดวก


ซึ่งทางจังหวัดพังงาได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็ว แต่เนื่องจากมีน้ำเหนือไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่อง การระบายน้ำจึงเป็นไปอย่างล่าช้า จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ต่อไปอีกหลายวันจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "เฟิงเฉิน"ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด



