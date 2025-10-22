นราธิวาสราคาผักปรับสูงขึ้นรับช่วงเทศกาลกินเจ

นราธิวาส - ราคาผักช่วงเทศกาลกินเจมีปรับราคาสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ โดยเฉพาะผักชีจาก กก.ละ 90 บาท ขึ้นเป็น 150 บาท ขณะที่บรรยากาศการขายผักที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ไม่คึกคักมากนัก
วันนี้ (22 ต.ค.) บรรยากาศการค้าขายผักผลไม้ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจไม่คึกคักมากนัก โดยราคาผักบางชนิดมีการปรับราคาสูงขึ้นจากช่วงปกติ เนื่องจากผักส่วนหนึ่งนำเข้าจากพื้นที่อื่นมีการบวกการขนส่งเข้ามาด้วย
ด้าน น.ส.ทัศนีย์ หนูเสน เจ้าของร้านขายผักร้านเทมมี่ผักสด ตลาดสดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ร้านของตนเป็นร้านที่จำหน่ายทั้งแบบปลีกและแบบส่ง ซึ่งช่วงเทศกาลกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่นั้นก็ขายผักไม่ได้มากนัก ร้านที่ทำอาหารเจสั่งปริมาณผักเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อีกทั้งราคาผักในช่วงเทศกาลกมีการปรับตัวขึ้นบางรายการ อาทิ ผักชีจากเดิมที่ขายกิโลกรัมละ 90 บาท ปรับขึ้นเป็น 150 บาท ส่วนผักชนิดอื่น ๆ อาจจะมีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อยเฉลี่ยราวอย่างละ 10 บาท
ขณะที่ด้าน น.ส.สาลีนา อาด๊ะ และ น.ส.แสงกา อินทวงศ์ เจ้าของร้านขายผักสด กล่าวถึงราคาผักที่ปรับสูงขึ้นว่า ผักส่วนใหญ่ในพื้นที่มักจะนิยมรับมาจากพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรี ทำให้ต้องบวกค่าขนส่งในราคาขายไปด้วย โดยเฉพาะราคาของผักชีมีการปรับสูงขึ้นมาก ส่วนผักสลัด ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า และมะระ มีการปรับราคาเล็กน้อย