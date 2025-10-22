เทศบาลห้วยยอดหนุนจัดงานถือศีลกินเจ ปี 68 สืบทอดวิถีวัฒนธรรม

ตรัง - เทศบาลตำบลห้วยยอด จ.ตรัง ประกอบพิธีสักการะองค์ศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้ากิ้วอ๋องไต่เต่ ศาลเจ้าเก่าแก่กว่า 100 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และถือฤกษ์เปิดงานถือศีลกินเจ ปี 2568 สืบทอดวิถีวัฒนธรรมอันงดงาม
วันนี้ (22 ต.ค.) นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประกอบพิธีสักการะองค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลเจ้ากิ้วอ๋องไต่เต่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจ ประจำปี 2568 ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่
บรรยากาศเป็นไปด้วยความศรัทธาและความร่วมแรงร่วมใจของประชาชน โดยมีคณะงิ้ว “เกี๊ยะท้วงอีไล้เฮง” จากเยาวราช กรุงเทพมหานคร มาร่วมสักการะองค์พระกิ้วอ๋องไต่เต่ ก่อนทำการแสดง พร้อมทั้งมีองค์โปเซ่งไต่เต๋ ลงมาประทับทรง เพื่ออวยพรให้การแสดงเป็นไปด้วยความราบรื่น
สำหรับเทศกาลถือศีลกินเจห้วยยอด ประจำปี 2568 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม ณ ศาลเจ้าต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอห้วยยอด ภายในงานมีกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมมากมาย ทั้งพิธีสวดมนต์เช้าเย็น พิธีอัญเชิญองค์เทพเยี่ยมเยียนตลาดห้วยยอด พิธีส่งองค์พระ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น มโนราห์ และหนังตะลุง ให้ชมฟรีตลอดงาน
นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เปิดเผยว่า ทางเทศบาลได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสถานที่ การตกแต่ง และระบบไฟฟ้า–ประปา เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมงานอย่างสะดวกปลอดภัย พร้อมเชิญชวนประชาชนแต่งกายชุดขาว เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมด้วยจิตใจบริสุทธิ์ เพื่อสร้างบุญกุศล และร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
สำหรับศาลเจ้ากิ้วอ๋องไต่เต่ห้วยยอด ถือเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่จัดประเพณีถือศีลกินเจมายาวนานกว่า 100 ปีแล้ว และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวห้วยยอด ที่ร่วมกันละเว้นจากการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล ทำความดี และส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน