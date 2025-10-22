อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เร่งเตรียมความพร้อมรับน้ำท่วม จัดประชุมถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมา

นราธิวาส - "นอภ.สุคิริน" สั่งการท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงาน เร่งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย จัดประชุมถอดบทเรียนจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่เมื่อปีที่ผ่านมา
นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอสุคิริน กล่าวถึงความพร้อมในส่วนของอำเภอสุคิรินในการรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ว่า ล่าสุดอำเภอสุคิรินได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว โดยมีการถอดบทเรียนจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่เมื่อปีที่ผ่านมา และได้มีการสั่งการไปยังส่วนงานท้องถิ่น ให้มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ กำลังพล อุปกรณ์ รวมถึงศูนย์อพยพประชาชน ให้พร้อมต่อการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ พร้อมให้กำนัน ผู้ใหญ่ ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่มักจะเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก ดินโคลนถล่ม เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และร่วมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ พร้อมกำชับให้ผู้นำท้องที่วางแผนการดูแลกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งจะต้องเข้าถึงการช่วยเหลือเป็นกลุ่มเเรกหากเกิดภาวะวิกฤติด้วย
นอกจากนี้ในส่วนของพื้นที่ที่เมื่อเกิดอุทกภัย ประชาชนอาจจะถูกตัดขาดจากพื้นที่ภายนอกนั้น ส่วนนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมทั้งข้าวสาร อาหารเเห้ง ยาสามัญประจำบ้าน ยาประจำตัวเพราะแม้ว่าลักษณะของน้ำจะเป็นน้ำป่าที่มักมาไวไปไว แต่เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้น เจ้าหน้าที่ภายนอกก็ยากที่จะเข้าสู่พื้นที่ได้ เนื่องจากกกระเเสน้ำที่เฉี่ยวกราดเป็นอุปสรรค ดังนั้นการเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนลงไปได้มาก
สำหรับด้านการสื่อสารได้มีการเตรียมความพร้อมของระบบวิทยุเพิ่มเติม เพื่อรองรับกรณีเกิดปัญหาเสาสัญญานโทรศัพท์เสียหายจากอุทกภัย ดินโคลนถล่ม หรือสัญญานโทรศัพท์ถูกตัดขาด เพื่อให้การสื่อสารส่งข้อมูลไม่ขาดตอน สามารถสื่อสารนำการช่วยเหลือไปยังพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง
อย่างไรก็ตาม นายอำเภอสุคิรินกล่าวด้วยว่า การเตรียมความพร้อมถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากในขณะนี้มีปริมาณฝนตกในจังหวัดนราธิวาสเพิ่มมากขึ้น และประกอบกับการคาดการณ์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ที่ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 1 (52/2568) ระบุว่า ช่วงวันที่ 23 – 26 ต.ค.68 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จึงมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และปริมาณฝนที่ตกสะสม เสี่ยงเกิดนำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขา ซึ่งอำเภอสุคิรินอาจจะได้รับผลกระทบในส่วนนี้