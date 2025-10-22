ชาวเบตงแห่ซื้ออาหารเจคึกคัก ด้านแม่ค้าโอดวัตถุดิบแพงขึ้นเท่าตัวแต่ยังคงขายราคาเดิม

ยะลา - ชาวเบตงต่างเข้าคิวซื้ออาหารเจหิ้วกลับบ้านคึกคัก ด้านแม่ค้าโอดปีนี้ทั้งผักและวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารเจแพงขึ้นเท่าตัว แต่ยังคงขายราคาเดิมถุงละ 40-50 บาท
วันนี้ (22 ต.ค.) บรรยากาศในห้วงเทศกาลกินเจ ที่ อ.เบตง จ.ยะลา ประชาชนต่างมาเข้าคิวรอซื้ออาหารเจปรุงสำเร็จกันคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดยงานเทศกาลกินเจปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 21-29 ตุลาคม 2568 นี้ โดยเทศกาลกินเจของทุกปีจะกำหนดตามปฏิทินจันทรคติจีน ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน ตรงกับเดือน 11 หรือเดือนตุลาคมของไทย ตามปฏิทินสากล รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 9 วัน 9 คืน ส่วนผู้ที่ถือศีลกินเจบางคนจะนิยม “กินล้างท้อง” คือการเริ่มกินเจล่วงหน้าก่อนกำหนดจริง 1 วัน เพื่อทำให้ร่างกายเริ่มปรับสภาพให้คุ้นเคยก่อน
ทั้งนี้เทศกาลกินเจนอกจากเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้ว ยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้หันมาบริโภคผัก ผลไม้ และลดการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้ว การบริโภคผัก ผลไม้ ยังเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกาย ช่วยให้ปลอดจากโรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากการบริโภคอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ หรือไขมันอีกด้วย
ด้านแม่ค้าขายอาหารเจ บอกว่า เทศกาลกินเจปีนี้เปิดขายวันแรกมีประชาชนมาเข้าคิวรอซื้อคึกคักตั้งแต่ 6 โมงเช้า ซึ่งเกินที่คาดการณ์ไว้ ทำให้พ่อค้าแม่ค้าต่างดีใจ แต่ยอมรับว่าปีนี้ราคาพืชผักบางชนิด รวมถึงวัตถุดิบอย่างอื่น และเครื่องปรุงรสต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบอาหารเจปรุงสุกขายมีราคาแพงขึ้นเท่าตัว แต่อย่างไรก็ตามทางร้านยังไม่ปรับราคาขึ้น ยังคงขายราคาเดิมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้หันมาบริโภคผัก ผลไม้ และลดการบริโภคเนื้อสัตว์ มีความเมตตาต่อสัตว์ทั้งปวง ส่วนราคาอาหารปรุงสำเร็จยังคงขายถุงละ 45-50 บาท อาหารราดข้าว 1 อย่าง ราคา 40 บาท อาหารราดข้าว 2 อย่าง ราคา 45-50 บาท ซึ่งลูกค้าเข้าใจในภาวะที่เกิดขึ้นและยังคงมาอุดหนุนคึกคักเหมือนทุกปีที่ผ่านมา