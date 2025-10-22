เห็นเต็มตา! พยานชี้ตัว 2 เยาวชนลวงเพื่อนวัย 16 ปียิงดับริมถนนอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง

พัทลุง - 2 เยาวชนลวงเพื่อนวัย 16 ปี ยิงเสียชีวิตริมถนนเข้าอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง ท้องที่ ม.2 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เบื้องต้นให้การตำรวจไม่รู้เรื่อง แต่พยานเห็นเหตุการณ์ชี้ยืนยันว่าเป็นคนยิงเพื่อน สุดท้ายจนมุมสารภาพทำจริงอ้างเหตุจากปืนลั่น
วานนี้ (21 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตะโหมด จ.พัทลุง รับแจ้งมีเหตุยิงกันทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย โดยเหตุเกิดริมถนนสายเข้าอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง ท้องที่ ม.2 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พบชาวบ้านต่างมุงดูพร้อมวิพากษ์วิจารณ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยพบรถยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีดำแดง ล้มคว่ำอยู่ใกล้กันพบผู้เสียชีวิต ทราบชื่อ นายอภิรักษ์ เอียดสงค์ อายุ 16 ปี มีบาดแผลถูกยิงเข้าบริเวรศีรษะ 1 นัด และห่างออกไปเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนขนาด .357 ตกอยู่ 1 ปลอก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวน เบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุขณะที่ผู้เสียชีวิตกำลังขับรถจะเข้าไปเที่ยวบริเวณอ่างหัวช้างคนเดียว โดยมีเพื่อนขับรถไปก่อนหน้านี้แล้ว ขณะมาถึงที่เกิดเหตุได้ถูกคนร้ายตามจ่อยิงจนเสียชีวิต
ขณะที่เพื่อนทราบชื่อ นายซัม อายุ 16 ปี และนายฟาริส อายุ 14 ปี ได้เล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังว่า ก่อนเกิดเหตุ ได้ขับรถมาพร้อมกันกับผู้เสียชีวิต และรถผู้ตายน้ำมันหมดจึงได้ช่วยกันลากไปยังตู้เติมน้ำมันแล้วจ่ายเงินค่าน้ำมันให้ 20 บาท ก่อนพวกตนขับรถขึ้นไปรออยู่ที่อ่างเก็บน้ำ จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจึงขับรถวนกลับมาดูก็พบ นายอภิรักษ์ ถูกยิงเสียชีวิตดังกล่าว
แต่ในขณะที่ทั้งสองยังเล่าเหตุการณ์ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังนั้น มีพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ว่า เพื่อนทั้ง 2 คนนี่แหละเป็นผู้ก่อเหตุยิงเพื่อน โดยได้นำอาวุธปืนกระบอกที่ยิงนั้นไปทิ้งไว้หน้าบ้านตนเอง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าไปเก็บอาวุธปืนไว้เป็นหลักฐาน
โดย พ.ต.อ.ยศวรรธ กระจ่างวงค์ ได้สั่งให้ชุดสืบสวน นำเพื่อนทั้ง 2 คนไปสอบสวน เบื้องต้นทั้ง 2 คนให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุยิงเพื่อนจริง โดยอ้างว่าปืนลั่นใส่ ซึ่งมี นายฟาริส เป็นคนขับรถ และนายซัม เป็นคนลงมือยิงจนเพื่อนเสียชีวิตดังกล่าว
ส่วนสาเหตุทั้ง 2 คน ยังไม่บอกว่าสาเหตุมาจากอะไร เพียงแต่บอกว่าปืนลั่นใส่เท่านั้น ก่อนตำรวจนำตัวทั้ง 2 คน ไปสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมตั้งข้อกล่าวหา