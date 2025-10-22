แห่พระรอบเมืองวันแรก ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต วันแรก ท่ามกลางสายฝน ม้าทรงใช้อาวุธทิ่มแทงร่างกาย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – พิธีแห่พระรอบเมือง (พิธีอิ้วเก้ง) วันแรก ในประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต เป็นของศาลเจ้าจ้อสู่ก้งนาคา ม้าทรงใช้อาวุธมีคมแทงกระพุ้งแก้ม เพื่อรับเคราะห์จากผู้ถือศีลกินผัก มีประชาชตั้งโต๊ะรับพระตลอดเส้นทาง ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาตลอด
วันนี้ (22ต.ค.) ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ศาลเจ้าฮุนจงอ๊าม จ้อสู่ก้ง หรือ ศาลเจ้านาคา ได้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ "พิธีอิ้วเก้ง" หรือพิธีแห่พระรอบเมืองภูเก็ต เพื่อไปประกอบพิธีอัญเชิญควันธูปควันเทียน บริเวณปลายแหลมสะพานหินกลับมาศาลเจ้า
ซึ่งทุกปีการประกอบพิธีอิ้วเก้ง หรือ แห่พระรอบเมือง จะมีเหล่าม้าทรง ชาย-หญิง ใช้ของมีคม หรือ อาวุธชนิดต่างๆ ทิ่มแทงตามร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นมีดดาบ หัวมณฑล โซ่ เป็นต้น เพื่อเป็นการรับเคราะห์แทนพี่น้องชาวภูเก็ต โดยตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่พระผ่านจะมีประชาชนตั้งโต๊ะรับพระหน้าบ้าน และจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างรอชมขบวนแห่พระเป็นจำนวนมาก ขณะที่ฝนตกหนักตลอดเส้นทาง
โดยขบวนแห่พระได้ออกจากศาลเจ้าและเคลื่อนขบวนไปตามถนนต่างๆ เริ่มตั้งแต่ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ไปทางวัดนาคาราม ต่อเนื่องไปจนถึงสี่แยกสะพานหิน เข้าถนนภูเก็ต ไปปลายแหลมสะพานหิน และเส้นทางขากลับ ขบวนจะตัดเข้าถนนเส้นตัวเมืองภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับศาลเจ้า ระหว่างเส้นทางมีประชาชนออกมารอรับขบวนแห่พระตลอด 2 ข้างทาง
ทั้งนี้ พิธีแห่พระรอบเมือง หรืออิ้วเก้ง เป็นการออกประพาสเพื่อโปรดสัตว์ หรือทำนองออกเยี่ยมราษฎรของพระมหากษัตริย์ โดยมีธงติดด้านข้างรถยนต์ และป้ายชื่อแห่นำหน้าขบวน จากนั้นเป็นเกี้ยวหามรูปพระ เรียกว่า ไทเปี๋ย หรือเสลี่ยงเล็ก จากนั้นเป็นขบวนของนิ่วสิ่ว (ฉัตรจีน) ตามด้วยพระเกี้ยวใหญ่ หรือตั๋วเหลี้ยน (เสลี่ยงใหญ่) เป็นที่ประทับองค์กิ๋วอ่องไต่เต่ โดยตั้งเสลี่ยงใหญ่
สำหรับในวันพรุ่งนี้ (23 ต.ค.68) จะเป็นการประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้ากวนเต้กุ้น สะปำ และศาลเจ้าซำไป่กอง หรือศาลเจ้าบางคู