ภูเก็ตฝนตกหนัก น้ำรอระบายท่วมถนน ดินสไลด์-ต้นไม้ล้ม น้ำจากคลองบางใหญ่เอ่อท่วมผิวจราจรแยกชาร์เตอร์แลนด์มาร์กเมืองภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ภูเก็ตฝนตกหนักนานหลายชั่วโมง ตั้งแต่ช่วงดึกจนถึงเช้า และไม่มีทีท่าว่าจะหยุด ทำให้น้ำรอระบายท่วมผิวจราจรในถนนหลายสาย ดินภูเขาสไลด์ลงมาที่ถนน 50 ปี ป่าตอง ต้นไม้ล้มทับและขวางถนน น้ำคลองบางใหญ่เอ่อล้นท่วมผิวจราจรแยกชาร์เตอร์ แลนด์มาร์กเมืองภูเก็ต แต่รถยังผ่านไปมาได้
วันนี้ (22 ต.ค.68) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กลางดึกต่อเนื่องจนถึงรุ่งเช้า ทั้ง 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง และอำเภอกะทู้ ส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังรอการระบาย โดยถนนบางสายมีน้ำท่วมขังสูง รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ เช่น ถนนสายเชิงทะเล หน้าบลูทรี ต.เชิงทะเล อ.ถลางมีน้ำท่วม
ขณะที่บริเวณถนน 50 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีดินสไลด์ ต้นไม้ใหญ่โค่นปิดทับถนน รถไม่สามารถผ่านได้ เทศบาลเมืองป่าตองเร่งใช้รถแบคโฮเปิดหน้าดินโดยด่วน เพื่อเปิดการจราจรตามปกติ ส่วนพื้นที่รอยต่อ อ.เมืองภูเก็ตกับอำเภอกะทู้ บริเวณถนนเกาะแก้ว-กะทู้มีต้นไม้โค่นทับถนน การจราจรไม่สามารถผ่านได้ เทศบาลเมืองกะทู้และ อบต.เกาะแก้วเร่งเปิดการจราจร
ส่วนพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต บริเวณแลนด์มาร์กแยกธนาคารชาร์ตเตอร์ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต มีน้ำเอ่อล้นจากคลองบางใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้น้ำท่วมผิวการจราจร แต่รถยังสามารถผ่านได้ตามปกติ โดยเทศบาลนครภูเก็ตเฝ้าระวังปริมาณน้ำในคลองบางใหญ่ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังฝนตกหนักและต่อเนื่องหลายชั่วโมง เพื่อป้องกันน้ำท่วมย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งถ้าฝนหยุดตก ปริมาณน้ำในคลองบางใหญ่จะไหล
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาสพอากาศ ว่า พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และปัตตานี ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังในระยะนี้ไว้ด้วย
สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง