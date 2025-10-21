ตร. ทางหลวงชุมพร รวบเมียนมาหัวใส ใช้พาสปอร์ตปลอม ตบตาเจ้าหน้าที่หนีเข้าเมือง

ชุมพร - ตำรวจทางหลวง-ตม.ชุมพร จับ 13 แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา พร้อมของกลาง หนีเข้าเมือง พร้อม'พาสปอร์ตปลอม' หสังตบตาเจ้าหน้าที่ จ้างทำเล่มละ 15,000 บาท ให้กับนายหน้าชาวเมียนมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ ( 21 ต.ค. ) ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุมพร นำโดย ร.ต.อ.ชรัญ ปาณะศรี รอง สว. ออกตรวจพื้นที่ และพบรถตู้โดยสารต้องสงสัยบรรทุกหนักบริเวณถนน ทล.41 กม.482 ขาล่องใต้ ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร จึงทำการเรียกตรวจสอบจากการตรวจสอบพบคนขับรถตู้สัญชาติไทย คือ นายคุณากร และผู้โดยสารเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 13 คน เป็นชาย 10 คนและ หญิง 3 คน
จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางของทั้งหมดอย่างละเอียดร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตม.ชุมพร พบว่า หนังสือเดินทางประเทศเมียนมาทั้ง 13 เล่ม เป็นของปลอม มีการแก้ไขตัวเลข ชื่อ-สกุล ตัดต่อภาพใบหน้า และไม่มีข้อมูลการตรวจลงตราในระบบตรวจคนเข้าเมืองจริง
แรงงานต่างด้าวทั้งหมดรับสารภาพว่าจงใจใช้หนังสือเดินทางปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมระหว่างเดินทาง โดยยอมจ่ายค่าจ้างทำเอกสารปลอมในราคาสูงถึง เล่มละ 15,000 บาท ให้กับนายหน้าชาวเมียนมา ก่อนจะลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาสำคัญ ได้แก่ "ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม" "ใช้ดวงตรา/รอยตราที่ทำปลอมขึ้น" และ "เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" พร้อมยึดของกลางและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชุมพร ดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษจำคุกสูงถึง 10 ปี และปรับ 200,000 บาท
ตำรวจขอฝากเตือนไปยังนายจ้างให้ตรวจสอบและดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเตือนแรงงานต่างด้าวให้ระมัดระวังอย่าตกเป็นเหยื่อของขบวนการ "นายหน้าเถื่อน" ที่หลอกลวงให้ใช้เอกสารปลอม ซึ่งนำไปสู่การถูกดำเนินคดีอาญาที่มีโทษรุนแรง.