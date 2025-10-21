ถึงคราวเคราะห์รถเกี่ยวข้าวหล่นทับ 3 ชีวิตคนตาย 1 สาหัส 1 วัวชนตายอีกหนึ่ง

นครศรีธรรมราช - รถเกี่ยวข้าวตกจากรถบรรทุกขณะเข้าโค้ง หล่นทับวัวชน-คนเลี้ยงดับ ขณะนำวัวมาออกกำลังกายเตรียมลงสนามชน ตรวจพบไม่ได้ยึดโซ่กับรถตีนตะขาบเกี่ยวข้าว
วานนี้ (20 ต.ค.) พนักงานสอบสวน สภ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยไต้เต็กเซี่ยงตึ๊งหัวไทร เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณบนถนนสาย 401 นครศรีธรรมราช-สงขลา ช่วงหมู่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร หลังจากรับแจ้งอุบัติเหตุรถเกี่ยวข้าวตกจากรถบรรทุกทับคนและวัวเสียชีวิต
ในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกชนิดทางลาดบรรทุกเครื่องจักรตีนตะขาบจอดข้างทาง ในร่องกลางถนนพบรถตีนตะขาบเกี่ยวข้าวคว่ำเสียหาย บนถนนพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 รายทราบชื่อภายหลังคือนายชาญณรงค์ สิทธิ อายุ 23 ปี ชาวหมู่ 3 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ เสียชีวิตอยู่บริเวณไหล่ทางในสภาร่างกายบอบช้ำอย่างรุนแรงขาขวาขาด และยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีกรายคือนายพรศักดิ์ สุขแก้ว อายุ 39 ปี อยู่ หมู่ 3 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ เช่นเดียวกัน บริเวณหลังการ์ดเรลพบวัวชนตัวผู้ขนาดใหญ่นอนตาย มีบาดแผลหลายจุด
ตำรวจรวบรวมข้อมูลได้ความว่า ก่อนเกิดเหตุทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตได้จูงวัวชนออกฝึกซ้อม ออกกำลังกายในช่วงเช้าเพื่อเตรียมลงสนามชนในเร็วๆ นี้ โดยใช้ไหล่ทางเป็นเส้นทางวิ่งของวัว เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้มีรถบรรทุก 10 ล้อบรรทุกรถเกี่ยวข้าว ผ่านมาในช่วงโค้งพอดีขณะเข้าโค้งรถเกี่ยวข้าวได้พลิกตกจากรถบรรทุกทับร่างของนายชาญณรงค์ และวัวชนเสียชีวิตทันที ส่วนนายพรศักดิ์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขณะที่ตำรวจพบว่ารถบรรทุกอาจไม่ได้ยึดโซ่กับรถตีนตะขาบเกี่ยวข้าว เป็นเหตุให้ช่วงเช้าโค้งจึงเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว โดยล่าสุดนั้นผู้ขับขี่ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว