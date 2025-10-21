พระราชทานเพลิงศพ "ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน" ศอ.บต.เร่งช่วยเหลือสิทธิเยียวยาแก่ทายาท

ยะลา - เพื่อนพ้องตำรวจ ร่วมเชิดชูเกียรติและสดุดีความกล้าหาญของ ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน เป็นครั้งสุดท้าย ด้าน ศอ.บต.เร่งช่วยเหลือสิทธิเยียวยาแก่ทายาทตามหลักเกณฑ์
วานนี้ (20 ต.ค.) ที่ ฌาปนสถาน เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดร.นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน ผบ.หมู่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด หรือ EOD กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 444 ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกคนร้ายยิงด้วยอาวุธปืน ขณะปฏิบัติภารกิจปิดล้อมเป้าหมายผู้ก่อความไม่สงบ บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
ในโอกาสนี้มี พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงครอบครัวและประชาชนร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้ายให้แก่ผู้วายชนม์
พร้อมกันนี้ได้มีการมอบธงชาติไทย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสดุดีความกล้าหาญของผู้วายชนม์ และเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดให้แก่ครอบครัว
ในส่วนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ. บต.โดยจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการช่วยเหลือในสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ต่อไป