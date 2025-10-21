กมธ.การทหารฯ วุฒิสภา เตรียมจัดสัมมนา “เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 กับมิติความมั่นคงภายใต้บทเรียน CLASS” มุ่งวางยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและการป้องกันประเทศที่ทันสมัย เชื่อมโยงทุกมิติความมั่นคง และลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 เวลา 10.50 นาฬิกา ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (สส.) คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา นำโดย นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล โฆษกและเลขานุการคณะกรรมาธิการฯ แถลงข่าวการเตรียมจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 กับมิติความมั่นคงภายใต้บทเรียน CLASS” ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 ว่า ทุกวันนี้โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ส่งผลให้แนวคิดเรื่องความมั่นคงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติด้านการทหารเท่านั้น แต่ได้ขยายวงไปสู่ความมั่นคงแบบองค์รวมที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ได้แก่ Cyber, Land, Air, Sea และ Space (CLASS) ทั้งห้ามิตินี้เชื่อมโยงถึงกันและกัน และมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการดำรงคงอยู่ของรัฐและประชาชนในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีในยุคศตวรรษที่ 21 เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI, Big Data, Quantum Computing, ดาวเทียม และระบบอัตโนมัติ กลายเป็นโอกาสและความท้าทายต่อการรักษาความมั่นคงของชาติ ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ การสงครามแบบผสมผสาน หรือ Hybrid Warfare การแข่งขันด้านอวกาศ หรือการช่วงชิงทรัพยากรในท้องทะเล ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนและหลากหลายที่มากขึ้นของมิติความมั่นคงในยุคปัจจุบัน
สำหรับประเทศไทย บริบทของความมั่นคง ณ เวลานี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ “บทเรียนในมิติของ CLASS” เพื่อวางยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและการป้องกันประเทศที่ทันสมัย เชื่อมโยงทุกมิติความมั่นคง และลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ หนึ่งในแนวทางสำคัญเพื่อมุ่งสู่วัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ การส่งเสริมการผลิตเรือรบแบบ Frigate และยุทโธปกรณ์ภายในประเทศ ด้วยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของคนไทยเพื่อประเทศไทย เพื่อสร้างเอกราชทางยุทธศาสตร์ (Strategic Autonomy) พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (Defense Industrial Base) และยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศ
ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา จึงได้จัดการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 กับมิติความมั่นคงภายใต้บทเรียน CLASS” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์แนวโน้มของโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำไปสังเคราะห์ให้ได้ Concept ของข้อเสนอเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยคนไทยเพื่อประเทศไทย ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 โดยคณะกรรมาธิการฯ คาดหวังว่าจะได้ข้อเสนอเชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปสู่การวางยุทธศาสตร์ การปรับตัว และการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของไทยให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็นภาคเช้า : เวลา 08.00 - 12.00 นาฬิกา เรื่อง “มิติความมั่นคงภายใต้บทเรียน CLASS (Cyber-Land-Air-Space-Sea)” ประกอบด้วย 1. พลโท ดร.ชาติชาย ชัยเกษม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในมิติ Cyber 2. พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในมิติ Land 3. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในมิติ Air และ Space 4. พลเรือเอก จิรพล ว่องวิทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในมิติ Sea
และภาคบ่าย : เวลา 13.00 - 15.30 นาฬิกา เรื่อง “หมุดหมายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย” ประกอบด้วย 1. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ 2. คุณสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ นายกสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย และ CEO บริษัท ASIMAR 3. พลอากาศเอก สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี อดีตรองเสนาธิการทหาร 4. ดร.กตัญญู กลับสุวรรณ์ นายกสมาคม Smart Cities Thailand และผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5. คุณกฤต กุญหิรัญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด และ 6. คุณภาคย์ บุญยุบล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการดาวเทียม บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน)