ชาวบ้านเกาะหลีเป๊ะร้องลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ลำบาก วอนรัฐช่วยเหลือ

สตูล - ผู้ใหญ่บ้านบนเกาะหลีเป๊ะร้องลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ลำบาก มีชาวบ้านตกหล่นยืนยันออนไลน์ไม่ได้ หวังรัฐช่วยเหลือให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล
วันนี้ (21 ต.ค.) ชาวบ้านบนเกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล เผชิญความยากลำบากในการสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส หลังเปิดให้ลงทะเบียนพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 30 คน ไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์ หรือไม่มีสมาร์ทโฟนสำหรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
นายเดชณรงค์ อยู่กลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 เกาะหลีเป๊ะ เปิดเผยว่า ปัญหาหลักเกิดจากข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่และเทคโนโลยีของชาวบ้าน ส่วนใหญ่เป็นชาวเลอูรักลาโว้ย (Urak Lawoi’) ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของทะเลอันดามัน อาศัยอยู่บนเกาะหลีเป๊ะ หมู่ที่ 7 และ 8 มาหลายชั่วอายุคน ประชากรบนเกาะมีประมาณ 500 กว่าครัวเรือน บางรายไม่มีสมาร์ทโฟนต้องเดินทางไปฝั่งเพื่อยืนยันตัวตนกับธนาคาร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่สะดวก จึงมีผู้ตกหล่นประมาณ 30 คน เรากำลังประสานช่วยเหลือเต็มที่
โดยเกาะหลีเป๊ะมีระยะทางจากฝั่งประมาณ 60 กิโลเมตร การเดินทางโดยเรือใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึง 2 ชั่วโมง ทำให้การติดต่อธนาคารและเข้าถึงบริการของรัฐเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ชาวประมง และผู้ประกอบการขนาดเล็ก นอกจากนี้ ร้านค้าบนเกาะที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ร้านคนละครึ่งยังพบปัญหาเรื่องเอกสารและช่องทางยื่นเรื่องกับธนาคาร ผู้ประกอบการหลายรายจึงต้องทยอยดำเนินการ ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าและส่งผลต่อสิทธิ์ของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว
จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเปิดช่องทางพิเศษ เช่น การจัดจุดให้บริการยืนยันตัวตนบนเกาะโดยตรง หรือจัดเจ้าหน้าที่ธนาคารลงพื้นที่ เพื่อให้ชาวบ้านเข้าถึงสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับประชาชนบนฝั่ง ซึ่งโครงการคนละครึ่งพลัส นอกจากช่วยลดภาระค่าครองชีพ ยังเป็นช่องทางให้ชุมชนเกาะหลีเป๊ะเข้าถึงเศรษฐกิจท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว หวังว่าภาครัฐจะให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล เพื่อไม่ให้ตกหล่นจากนโยบายรัฐ