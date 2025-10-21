เปิดแหล่งท่องเที่ยวลับ สุดว้าว! บนชายหาดเขาสะบ้า จุดเช็คอินแห่งย่านเขาหลัก

พังงา- เปิดแหล่งท่องเที่ยวลับ สุดว้าว! กลุ่มหินแปลก บนชายหาดเขาสะบ้า จุดเช็คอินแห่งใหม่ย่านเขาหลัก พบวางเรียงราย เหมือนมีใครมาจับวาง ต่างชาติเริ่มเข้านอนอาบแดด ในอดีตมีเรื่องเล่าอาถรรพ์ถ้ำบนเข่สมสมบัติ แต่เอาออกมาไม่ได้
“เขาหลัก” เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดพังงา อยู่ในอำเภอตะกั่วป่า มีชายหาดที่สวยงามจำนวนมาก เริ่มจาก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จนถึงบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า ซึ่งนักท่องเที่ยวจะรู้จักโดยรวมๆว่าย่านหาดเขาหลัก แต่วันนี้ เราพาไปรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวลับๆ อีกจุดหนึ่งในย่านเขาหลัก ซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วไปยังไม่รู้จัก แต่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่เชื่อว่าทุกคนที่เห็นแล้วจะต้อง ว้าว! เพราะความสวยงาม และ ความแปลก ของแหล่งท่องเที่ยวลับแห่งนี้
ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวลับแห่งนี้ อยู่ระหว่างหาดปากวีป และ แหลมปะการัง ม.1 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่จะเรียกกันว่า “หาดเขาสะบ้า” เป็นชายหาดที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ บริเวณชายหาด จะเป็นหาดทรายสลับกับกลุ่มหินสวยงามสุดแปลกตา วางเรียงรายตามชายหาดอย่างเป็นระเบียบเหมือนกับใครมาจับเรียง ซึ่งก้อนหินผิวเรียบทรงแบนรีคล้ายลูกสะบ้า ที่เป็นของละเล่นพื้นบ้าน บางคนก็เรียกว่าหินฟันฉลาม หรือหินหอยแมลงภู่ วางอยู่เป็นแนวบนชายหาด
อย่างไรก็ตามมีหินบางส่วน ถูกน้ำทะเลซัดกัดกร่อนล้มลงไปตามกาลเวลาไปแล้วจำนวนมาก ขณะที่ในทะเลหน้าหาดก้อนหินบางส่วนจะมีหอยติบ หรือ หอยนางรมพันธุ์เล็ก มาเกาะอาศัย ซึ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่ จะลงไปแซะหอย ในช่วงน้ำทะเลลงกลับมาทำอหาร และ บางส่วนขายสร้างรายได้
จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ บอกว่า ชายหาดแห่งนี้เป็นชายหาดที่มีเรื่องเล่าถึงตำนานที่เกิดขึ้นในช่วงโบราณ ว่า บริเวณป่าเหนือชายหาดแห่งนี้จะมีภูเขา และและถ้ำ ซึ่งบนภูเขาจะมีเถาลูกสะบ้าเยอะมาก ส่วนถ้ำเป็นถ้ำที่มีความลึกมาก ข้างในมีสมบัติอยู่ แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเอา เพราะมีคนเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ เคยมีคนนำไก่ปล่อยเข้าไปในถ้ำ และไปพบว่าไก่ไปโผล่อยู่ในป่าที่อยู่ห่างจากถ้ำไป 3-4 กิโลเมตร ต่อมาได้มีหินลักษณะแบนๆเหมือนลูกสะบ้า ถล่มลงมาปิดปากถ้ำ และ หินบางส่วนก็ได้กระเด็นกลิ้งลงมาปักเป็นแนวอยู่ที่หน้าหาด ลักษณะเหมือนกับการตั้งวางลูกสะบ้าก่อนจะยิง
อย่างไรก็ตามปัจจุบัน ชายหาดแห่งนี้ กำลังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวลับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมานอนอาบแดด และเชื่อว่าอีกไม่นาน หาดสบ้า จะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวลับอีกต่อไป เนื่องจากเริ่มมีนักท่องเที่ยว และ คนในพื้นที่ เริ่มที่จะเข้ามาเที่ยวและถ่ายรูปเช็คอินกันมากขึ้น