วันแรกคึกคัก! ชาวยะลาร่วมสืบสานประเพณีเทศกาลกินเจ

ยะลา - ยะลากินเจวันแรกคึกคัก ประชาชนร่วมสืบสานประเพณี ขณะที่ร้านค้ายังคงราคาเดิม แม้โปรตีนมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
วันนี้ (21 ต.ค.) เทศกาลกินเจวันแรกในพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 21 -29 ตุลาคม 2568 เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนตื่นตัวเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเจเป็นจำนวนมาก โดยมีร้านค้าจำหน่ายอาหารเจต่าง ๆ ได้จัดเตรียมร้านค้า ติดธงสีเหลือง เทศกาลกินเจ และจัดโซนจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มเจสุขภาพ และโซนขายขนม เพื่อให้ผู้ที่ทานเจในปีนี้ร่วมทำความดีทั้งกาย วาจาใจ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
โดยที่ ร้านชามเจ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนศรีบำรุง ในเขตเทศบาลนครยะลา มี นายพิชิต วิไลอัญชลี หรือ เฮียเส็ง เจ้าของร้าน กล่าวว่า ตนเปิดร้านให้บริการมานานกว่า 27 ปีแล้ว ปีนี้ทางร้านยังคงราคาเดิมเริ่มต้นที่ 45 บาท อาหารเจส่วนใหญ่ทางร้านทำขึ้นเอง ทั้งเต้าหู้ แป้ง ขนม เพื่อลดราคาต้นทุน แม้โปรตีนมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยตามสภาวะเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ขนมเจที่ที่ขึ้นชื่อของร้าน โดยเฉพาะขนมไข่หงษ์ ที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านที่ขายดีที่สุด ราคายังคงเดิมที่ 3 ลูก 25 บาท และเบเกอรี่ขนมปังไส้ต่าง ๆ ชิ้นละ 15 บาท โดนัท 3 ชิ้น 20 บาท ยังมีให้เลือกเป็นจำนวนมาก กินเจปีนี้ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดยะลาร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ร่วมบุญกุศลงดการกินเนื้อสัตว์ เป็นผลดีต่อสุขภาพ