ท่วมทุกครั้งที่ฝนตกหนัก ถนนเพชรเกษมบริเวณเขาหลัก ทำชาวบ้าน-นักท่องเที่ยว เดือดร้อน เร่งสูบน้ำออกแต่เอาไม่อยู่

พังงา - ฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำท่วมซ้ำซากถนนเพชรเกษมสายตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง ตั้งแต่หนองมูลตะกั่ว จุดบริเวณเขาหลัก แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังพังง สูง 30-50 เซ็นติเมตร ต้องปิดการจราจร ทำให้ประชาชน นักท่องเที่ยว เดือดร้อน ผู้ว่าฯสั่งตั้งเครื่องสูบน้ำออกแต่เอาไม่อยู่
เมื่อเวลา 07.00 น.วันนี้ ( 21 ต.ค. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ส่งผลให้น้ำจากเทือกเขาวง ไหลเข้าท่วมถนนเพชรเกษมสายตะกั่วป่า – ท้ายเหมือง ตั้งแต่หนองมูลตะกั่ว ไปจนถึงซอยนายเท่ง ระดับน้ำสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร รถเล็กสัญจรผ่านได้ด้วยความลำบาก บางช่วงการจราจรติดขัดเป็นทางยาว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาหลัก เจ้าหน้าที่กู้ภัย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคึกคักต้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่าน แม้ว่าก่อนหน้านี้
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สั่งการให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากถนนเพชรเกษม และทำโครงการวางท่อลอดถนนขนาดใหญ่ ที่สร้างพึ่งเสร็จไม่นาน แต่ก็ไม่ได้ทำให้แก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้จริงทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากจนความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ร้านค้า ร้าน อาหาร นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องใช้เส้นทางสัญจร ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
โดยทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เชิงเขา ริมคลอง และพื้นที่ลาดชัน ติดตามประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางน้ำตกและถนนสายรองที่อาจถูกตัดขาด หากเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินต่อไป