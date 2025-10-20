รอง.ผบ.ตร.เอาจริง จัดการต่างชาติใข้นอมินีถือครองที่ดิน ลุยตรวจเป้าหมายเกาะพะงัน-สมุย

สุราษฎร์ธานี - รอง ผบ.ตร. ลงพื้นที่สุราษฎร์” กำชับ!!! การปฏิบัติตรวจสอบการถือครองที่ดิน แทนต่างชาติบนเกาะพะงัน-เกาะสมุย ดำเนินการ 4 ด้านเข้มงวด จัดการนอมินีพร้อมจัดแผนลุยตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ 2 เกาะพรุ่งนี้
จากกรณีมีการนำเสนอข้อมูลผ่านทางโซเซียลว่า มีกลุ่มทหารกำลังสำรอง “reservists” ของกองทัพ #อิสราเอล รวมตัวกันทำโครงการ Let's Do Something ผสมผสานการรณรงค์สนับสนุนอุดมการณ์ชาวยิว (pro-semetic) + การเยียวยาจิตใจทหาร และการฝึกอบรมสมาชิกให้ช่วยกันพัฒนาอาวุธให้กับกองทัพอิสราเอล ที่สำคัญพวกเขามีฐานทำงานที่ #เกาะพะงัน ของไทย!
โดยโครงการนี้เกิดขึ้น หลังเหตุการณ์ 7 ต.ค. ทหารอิสราเอลหลายพันนาย เดินทางมาเกาะพะงัน เพื่อเข้าโครงการบำบัด PTSD พวกเขาทุกข์ใจมาก เพราะกองทัพอิสราเอลมีคำสั่งให้สังหารทั้งพลเรือน+ทหารอิสราเอลและฮามาสในวันดังกล่าว พลเรือน+ทหารอิสราเอลจำนวนมากที่ตายในวันที่ 7 ต.ค. ไม่ได้ตายเพราะฮามาส แต่ตายเพราะทหารอิสราเอลเองที่สังหารพวกเขา เพื่อป้องกันไม่ให้ฮามาสจับไปเป็นตัวประกัน ตามคำสั่งที่เรียกว่า 'Hannibal Directive'
ทหารอิสราเอลเหล่านี้ตั้งชื่อกลุ่มตัวเองว่า “Soldiers Save Lives” ต่อมาเปลี่ยนเปืนชื่อ Let's Do Something เข้ามาตั้งรกรากในเกาะพะงัน ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือเยียวยาจิตใจทหารด้วยกันเอง อีกส่วนหนึ่งก็ทำงานพัฒนาระบบอาวุธ โดยร่วมมือกับกองทัพอากาศอิสราเอล พัฒนาซอฟต์แวร์ ดัดแปลงโดรนเพื่อใช้ในสงครามของอิสราเอล
รวมทั้งการทำงานสนับสนุนหน่วย Unit 81 ที่เป็นหน่วยงานระดับ Elite ที่เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำสงคราม ในคลิปวิดีโอ กลุ่มอดีตทหารเหล่านี้บอกว่า พวกเขาสามารถฝึกอบรมคนที่ทำงานเพื่อกองทัพอิสราเอลได้มากถึง 160 คน/เดือน
นอกจากนั้น อิสราเอลบางคนในไทยยังทำงานเป็นไกด์เถื่อน ตั้งบริษัท หานอมินีคนไทยเพื่อกว้านซื้อที่ดินในกาะพะงัน ก่อสร้างอาคารโดยใช้แรงงานผิดกม.จนถูกตำรวจไทยจับก็มี รวม ข่าวทหารอิสราเอล 4 นายเปิดพูลวิลล่าในเกาะพะงันหรูเสพยา ข่าวคนอิสราเอลผลิตและใช้ธนบัตรสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ปลอมที่สมุย
โครงการ Let's Do Something https://www.instagram.com/letsdsomething/ อธิบายโครงการอย่างละเอียด ทั้งการเยียวยาจิตใจ การรณรงค์เพื่อส่งเสริมค่านิมชาวยิว และการพัฒนาอาวุธ โดยเป็นการทำงานร่วมกับกองทัพอากาศของอิสราเอล
และมีคำถามว่าทำไมทางการไทยปล่อยให้ทหารอิสราเอลทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาวุธในประเทศไทย ไม่มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยเลยหรือ?
ล่าสุดวันนี้ (20 ตุลาคม 2568) พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้ พลตำรวจเอก สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรณีมีการพบความผิดเกี่ยวกับการถือครองที่ดินและประกอบกิจการหรือดำเนินธุรกิจแทนคนต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย หรือ คดีนอมินี ซึ่งเป็นความผิดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ ตำรวจภูธรภาค 8 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง บูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมที่ดิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานด้านความมั่นคง ตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างละเอียด
ทั้งนี้ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของคนต่างด้าว ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อม พลตำรวจตรี พรชัย ขจรกลิ่น รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8, พลตำรวจตรี สุวัฒน์ สุขศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะนายตำรวจผู้ร่วมปฏิบัติการในการเข้าปราบปราม ได้รายงานผล การปฏิบัติที่ผ่านมา เกี่ยวกับการตรวจสอบความผิดของกลุ่มชาวต่างด้าวในพื้นที่เกาะสมุย และเกาะพะงัน รายงานข้อมูลการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดในข้อหาต่างๆ หลายข้อหา อาทิ ประกอบธุรกิจรถเช่า ทำงานนอกเหนือสิทธิที่จะทำได้ ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบธุรกิจมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ รวมทั้งได้รายงานแผนการดำเนินการป้องกันปราบปรามในลำดับต่อไป ของคณะทำงานเฉพาะกิจ
พลตำรวจเอก สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การปราบปรามชาวต่างชาติ ที่เข้ามากระทำผิดกฎหมายก่ออาชญากรรมสร้างความเสียหายให้คนไทยในประเทศไทย เป็นนโยบายที่รัฐบาลและ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญ โดยกรณีนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดแนวทางดำเนินการไว้ 4 ด้าน ได้แก่
1. ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดินโดยนิติบุคคลต่างด้าวและ การดำเนินธุรกิจที่อาจเข้าข่ายหลีกเลี่ยงกฎหมาย
2. ตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอกสารประกอบธุรกิจ เพื่อพิสูจน์การถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้ลงทุน
3. เข้มงวดการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว โดยตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกับกระทรวงแรงงาน เพื่อป้องกันการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย
4. ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อทั้งผู้กระทำผิดและผู้ให้การสนับสนุน รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจเกี่ยวข้อง
จึงขอให้คณะทำงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเข้มข้นจริงจัง และต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และเท่าเทียม เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศชาติ
หลังจากใช้เวลาประชุมร่วมกับคณะทำงานประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ จึงเดินทางลงพื้นที่เกาะพะงัน เพื่อติดตามการปฎิบัติหน้าที่ในการดำเนินการขั้นต่อไปในวันพรุ่งนี้