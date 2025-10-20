คึกคัก! ม้าทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในงานเทศกาลกินเจเบตง (ชมคลิป)

ยะลา - ชาวไทยเชื้อสายจีนใน อ.เบตง จ.ยะลา และชาวจีนจากประเทศมาเลเซียเดินทางเข้าร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจเชื่อมสัมพันธ์ไทย-มาเลย์ ประจำ ปี 2568 โดยมีขบวนแห่เจ้าเข้าทรง และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
วันนี้ (20 ต.ค.) ที่บริเวณหน้าวัดกวนอิมเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายสกุล เล็งลัคกุล ประธานวัดกวนอิม และชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจีน สมาคมมูลนิธิอำเภอเบตง พร้อมด้วยหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมพิธีปล่อยขบวนแห่พระในงานเทศกาลกินเจ อำเภอเบตง เชื่อมสัมพันธ์ไทย-มาเลย์ ปี 2568 โดยมีแห่พระรอบเมือง ในวันนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวเบตง โดยมีขบวนแห่องค์พระของศาลเจ้าต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเบตง และ ขบวนแห่ มังกร-สิงโต จากประเทศมาเลเซีย ได้แห่ไปรอบเมืองเบตง เพื่อให้พรแก่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและประชาชนชาวเบตง
ในพิธีมีการประกอบพิธีตามความเชื่อและความศรัทธาของชาวจีนที่อาศัยอยู่ในอำเภอเบตง และชาวจีนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ และศิษยานุศิษย์ของวัด Seng Hong ประเทศมาเลเซียที่มาร่วมงาน โดยมีม้าทรงกว่า 100 ชีวิต ประกอบพิธีทรงเจ้า แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ด้วยการประกอบพิธีทรมานร่างกาย ทั้งการใช้สิ่งของมีคมแทงตามร่างกาย โดยขบวนแห่ม้าทรงจะเดินไปตามถนนกลางเมืองและย่านเศรษฐกิจในอำเภอเบตง เพื่อให้พรแก่พี่น้องประชาชนที่มารับขบวนแห่เจ้า
นายสกุล เล็งลัคกุล ประธานวัดกวนอิม และประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจีน เปิดเผยว่า กิจกรรมประเพณีนี้นับเป็นการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวจีนทั้งจากในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา และชาวจีนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและสืบทอดประเพณีที่ดีต่อกัน และในเดือนตุลาคมนี้มีพิธีถือศีลกินเจที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีชาวจีนในประเทศมาเลเซียเดินทางไปร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของพี่น้องชาวจีนทั้ง 2 ประเทศ อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ ให้รักษาศีลด้วยการงดการรับประทานเนื้อสัตว์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวจีนของ 2 ประเทศ ให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น