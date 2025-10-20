เริ่มแล้ว ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ศาลเจ้าทำพิธียกเสาโกเต้ง-ตะเกียงเทวดา 9 ดวง ท่ามกลางประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ศาลเจ้าในภูเก็ต 39 แห่ง ที่เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินภูเก็ต ประจำปี 2568 ประกอบพิธีเสาโกเต้งและตะเกียงเทวดา 9 ดวง ขึ้นสู่ยอดเสา เพื่อแสดงสัญลักษณ์การเริ่มประเพณีถือศีลกินผัก ท่ามกลางประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
เมื่อเวลา 16.45 น. วันนี้ (20 ต.ค.) ที่ลานพิธีกรรมของศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตที่เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2568 จำนวน 39 แห่ง ทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีพิธียกเสาโกเต้ง สัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผัก หรือ เจี๊ยะฉ่าย ของ จ.ภูเก็ต ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-29 ต.ค.68
โดยที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง อ.เมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่ใหญ่และเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดที่ประกอบพิธีถือศีลกินผักมาอย่างยาวนานได้จัดให้มีพิธียกเสาโกเต้งขึ้นเช่นเดียวกัน โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนามคมเป็นประธานในพิธียกเสาโกเต้งและอัญเชิญตะเกียงเทวดาทั้ง 9 ดวง และมีนายศรันศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส ประธานจัดงานประเพณีถือศีลกันผัก 2568 ผู้ดูแลศาลเจ้า หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ต่างสวมชุดขาว เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากจนแน่นลานพิธี ขณะที่มีการยกเสาโกเต้งเสร็จสิ้นได้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก
ท่ามกลางเหล่าม้าทรงชายหญิงนับร้อยที่เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงอภินิหารใช้ขวาน มีดดาบ ซึ่งเป็นอาวุธตามตำนานฟันตามร่างกาย เพื่อเป็นการรับทุกข์แทนผู้เข้าร่วมถือศีลกินผัก
ทั้งนี้ ในช่วงเวลาเที่ยงคืนจะมีการประกอบพิธีอัญเชิญเทพเจ้ายกฮ่องซ่งเต่ หรือ พระอิศวร และกิ๋วอ๋องไต่เต่ หรือ พระผู้ใหญ่ทั้งเก้า มาเป็นประธานในพิธี และจะนำตะเกียง 9 ดวง ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการ โดยการเข้าร่วมพิธียกเสาโกเต้งในงานประเพณีถือศีลกินผักนั้น ชาวภูเก็ตเชื่อว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว และมีความเชื่อว่าผู้ที่ได้เข้ามาร่วมในพิธีจะเป็นผู้ร่วมพิธีถือศีลกินผักอย่างสมบูรณ์ตลอดทั้ง 9 วัน
สำหรับงานประเพณีถือศีลกินผัก หรือ เจี๊ยะฉ่าย จังหวัดภูเก็ต เป็นประเพณีอันดีงามที่ได้ยึดถือกันมาอย่างยาวนานครบ 200 ปี โดยยึดหลักความเชื่อและประเพณีดั้งเดิม มุ่งหมายให้ตั้งมั่นปฏิบัติจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียน หรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญและความเสียหายให้แก่ผู้อื่น
ในช่วง 9 วัน แต่ละศาลเจ้าจะมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น ทำโขกุ้น เป็นพิธีการเลี้ยงทหาร พิธีเหลี่ยมเก้ง เป็นการสวดมนต์ตั้งแต่กิ๊วฮ๋องไต่เต้เข้าประทับในอ๊าม หรือศาลเจ้า พิธีอัญเชิญลำเต้า-ปักเต้า หรือเทวดาผู้กำหนดเวลาเกิดเวลาตาย พิธีอาบน้ำมัน ขึ้นบันไดมีด พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห์ รวมทั้งพิธีแห่พระรอบเมือง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป