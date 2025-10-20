xs
เริ่มขยับแล้ว! อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเกือบ 20 ล้าน สร้างทิ้งร้าง แต่ชาวบ้านงง! มันคืออะไร ไร้ป้ายชื่อบอกโครงการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชุมพร - ทนกระแสไม่ไหว ผู้รับเหมาเริ่มขยับแล้ว รื้อทำใหม่ถนนคอนกรีตแตกร้าว อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเกือบ 20 ล้าน ขณะที่ชาวบ้านงง! กันทั้งจังหวัด มันคืออะไร ไร้ป้ายบอกชื่อ


จากกรณีโครงการพัฒนาจังหวัดชุมพร สนับสนุนศักยภาพการท่องเที่ยว รับผิดชอบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ใช้งบประมาณกว่า 19 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารศูนย์ท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าบริ เวณริมถนนสายสะพลี-หาดทุ่งวัวแล่น หมู่ 4 ตำบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร สร้างแล้วเสร็จ 5-6 เดือน ถูกปล่อยทิ้งร้าง ไม่ได้ใช้ประ โยชน์ตามวัตถุประสงค์แต่อย่างใด การก่อสร้างมีหลายจุดชำรุดแตกร้าว งานไม่เรียบร้อย ตามข่าวที่เสนอนั้น

ความคืบหน้ากรณีดังกล่าว วันนี้ ( 20 ตุลาคม 2568) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีรถแบคโฮ เข้าไปทุบทำลายรื้อพื้นลานถนนคอนกรีต บริเวณทางเข้าอาคารศูนย์ท่องเที่ยวดังกล่าวแล้ว เนื่องจากหลังก่อสร้างแล้วเสร็จมีสภาพแตกร้าวเป็นร่องลึกยาวกว่า 10 เมตร ตามข่าวที่ได้นำเสนอ


ต่อมาเวลา 11.00 น.วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่ารถแบคโฮ ที่ลงมาทุบรื้อทำลายของเดิมในจุดดังกล่าว ได้กลับออกไปแล้ว เหลือเพียงร่องรอยการรื้อทุบทำลายลานเพื่อทำใหม่ ซึ่งเป็นถนนทางด้านซ้ายมือซึ่งอยู่ติดกับลานจอดรถของอาคารศูนย์ท่องเที่ยวทางด้านทิศตะวันออก ที่มีรอยแตกร้าวลึกยาวกว่า 10 เมตร

จากการตรววจสอบด้วยสายตาถนนคอนกรีตที่ถูกทุบรื้อ มีความหนาประมาณ 2 นิ้ว เสริมเหล็กเส้นลวดขนาดเท่าสายชาร์ทโทรศัพท์ มือถือวางรองพื้นแบบห่างๆ ส่วนขอบด้านข้างมีรอยขุดตักติดมาโปะปิดกลบรอยห่างระหว่างพื้นปูนกับดินถม ที่เกิดจากการทรุดตัว


ผู้สื่อข่าว ได้ตรวจสอบลานคอนกรีตบริเวณที่จอดรถด้านหน้าอาคาร พบว่ายังมีรอยแตกร้าวเป็นทางยาวอีก 1 จุด ส่วนขอบปูนต่างระดับรอบๆลานคอนกรีตมีร่องรอยแตกร้าวเกือบทุกจุด และ มีการนำปูนซีเมนต์มาฉาบปกปิดร่องรอยไว้ บางจุดที่ใช้ปูนฉาบปิดไว้กระเทาะหลุดจนเห็นรอยร้าวของเดิม

นอกจากนั้นยังพบว่าสถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว ไม่มีป้ายชื่อก่อสร้างโครงการ ป้ายชื่ออาคาร หรือป้ายอื่นแม้แต่ป้ายเดียว ที่บ่งบอกว่าสถานที่แห่งนี้คืออะไร จนชาวบ้านในจังหวัดและผู้ที่ผ่านไปมาต่างสงสังมึนงงกันไปทั่ว


ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม นายสมบูรณ์ หนูนวล สมาชิกวุฒิสภา(สว.)ที่ได้ติดตามปัญหาอาคารศูนย์ท่องเที่ยวทิ้งร้าง โดยนายสมบูรณ์กล่าวว่า ตนเคยลงไปตรวจสอบด้วยตนเองยอมรับว่าการก่อสร้างแย่มากๆ งานยังไม่เรียบร้อยหลายจุด และทราบจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า ขณะนี้โครงการงานยังอยู่ระหว่างประกันที่ผู้รับเหมายังต้องรับผิดชอบอยู่ และผู้รับเหมาต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อย ซึ่งตนก็จะคอยตรวจสอบและติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป.



