เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปลายพระยา หอบหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีหนุ่มจอดกระบะขวางรถฉุกเฉินแล้ว

กระบี่ - จนท. รพ.ปลายพระยา หอบหลักฐานแจ้งความคนขับรถกระบะ ขวางรถ รีเฟอร์ ขณะเตรียมส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต แต่สุดท้าย ผู้ป่วยเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวายเฉียบพลัน
จากกรณีญาติผู้ป่วยรายหนึ่ง ได้จอดรถยนต์กีดขวางรถพยาบาล ที่บริเวณด้านหน้า รพ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ที่เตรียมจะนำผู้ป่วยผู้ป่วยวิกฤต ด้วยอาการโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และมีภาวะการหายใจล้มเหลวส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลกระบี่ แม้ว่าลูกสาวของผู้ป่วยวิกฤต จะไหว้อ้อนวอนแล้วก็ตาม สุดท้ายส่งรักษาตัวไม่ทันเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวาย
ล่าสุด วันนี้ (20 ต.ค.68) เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ปลายพระยา ได้นำหลักฐาน คลิปวีดีโอ ภาพจากกล้อง วงจรปิดบริเวณภายในโรงพยาบาลปลายพระยา คำให้การของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ เข้าแจ้งความกับ พ.ต.อ.ณรงค์ ลักษณะวิมล ผกก.สภ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เพื่อดำเนินคดีชายขับรถยนต์กระบะ จอดขวางรถฉุกเฉิน ทำให้ผู้ป่วยวิกฤตเสียชีวิต ในข้อหา ขัดขวางการปฏิบัติงาน และ หมิ่นประมาท เจ้าพนักงาน หลังเกิดเหตุชาย ขับรถยนต์กระบะจอดปิดท้ายรถฉุกเฉินขณะเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาการวิกฤตส่งตัวต่อโรงพยาบาลกระบี่ ทำให้เกิดความล่าช้ากว่า 10 นาที ส่งผลให้ผู้ป่วยวิกฤตเสียชีวิต
พ.ต.อ.ณรงค์ เปิดเผยว่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปลายพระยา แจ้งข้อกล่าวหากับชายขับรถยนต์กระบี่ ในข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและข้อหาหมิ่นประมาท เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยได้กำชับพนักงานสอบให้สอบปากคำ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ ญาติผู้เสียชีวิตอย่างละเอียด และสอบปากคำแพทย์โรงพยาบาลปลายพระยา เกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย ก่อนส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลปลายพระยา และสอบปากคำแพทย์โรงพยาบาลกระบี่ ที่รักษาผู้ป่วยก่อนเสียชีวิตอย่างรอบคอบ เพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิต
พร้อมออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุ มารับทราบข้อกล่าวหา ก่อนส่งฟ้อง โดยให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย