จัดยิ่งใหญ่ มหกรรมแสดงนวัตกรรมอาหาร - แฟชั่นเจภูเก็ต 2025 มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมคู่วัฒนธรรม มุ่งสู่เวทีระดับสากล

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – อุตสาหกรรมประกาศความสำเร็จ ยกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่น เปิดงาน "มหกรรมแสดงนวัตกรรมอาหารและ แฟชั่นเจภูเก็ต ในงานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ตั้งเป้าทำยอดเจรจาธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท
วันนี้ (20 ตุลาคม) เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ฟลอเรสต้า ภูเก็ต ชั้น 3 ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมแสดงนวัตกรรมอาหารและแฟชั่นเจ ภูเก็ต โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายศรันศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารระดับจังหวัด ในกระทรวงอุตสาหกรรม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี ผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก โดยภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งอาหาร และ ของใช้ เสื้อผ้า และการเดินแฟชั่นโชว์ชุดเจ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างันที่ 20 -29 ต.ค.นี้
สำหรับ งานมหกรรมแสดงนวัตกรรมอาหารและแฟชั่นเจภูเก็ต ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยเฉพาะการผสานมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต เข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เป็นมรดกวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สืบทอดจากชาวจีนโพ้นทะเลในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการชำระกายใจและสักการะเทพเจ้ากิ้วอ๋องไต่เต่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและชุมชน ปัจจุบันได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและเป็นสัญลักษณ์ด้านเอกลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนที่โดดเด่นของจังหวัดภูเก็ต
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า งานนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารและแฟชั่นเจ เท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศเห็นถึงพลังของการนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดภูเก็ตสามารถเป็นต้นแบบของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการใช้ความยิ่งใหญ่ของงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นประเพณีที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมอย่างโดดเด่น เป็นจุดเริ่มต้นและสะพานเชื่มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับพื้นที่อย่างแท้จริง อีกทั้ง เป็นการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่ ด้วยการบูรณาการสรรพกำลังของกระทรวงอุตสาหกรรมระหว่าง สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหน่วยงานพันธมิตร
เดินหน้า MIND as ONE (Ministry of Industry as One) ในการดำเนินโครงการ Master Thai Chef หลักสูตรอาหารเจ และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นเทศกาลกินเจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมสร้าง Soft Powerไทย ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้ประเพณีถือศีลกินผักของเมืองภูเก็ตเป็นอีกหนึ่ง Soft power ทั้งทางด้านอาหาร และอาภรณ์ ที่จะมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สร้างโอกาสให้กับประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่
ในงานนี้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือประสานใจกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงสู่การยกระดับ อุตสาหกรรมอาหารและแฟชั่นท้องถิ่นจากรากฐานคุณค่าทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมสู่การเพิ่มมูลค่าที่มีมูลค่าสูง (High-Value Added) ด้วยการนำนวัตกรรมมาส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งการขับเคลื่อนนี้มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สร้างความคึกคักตลอด ช่วงเทศกาล
ผู้มาร่วมงานจะได้สัมผัสถึงสุนทรียภาพในการรับประทานอาหารเจ แบบร่วมสมัย ผสมผสานนวัตกรรมและศิลปะในการทำอาหารในหลากหลายรสชาติ และแฟชั่นเสื้อผ้าที่สวยงามทันสมัย ยังคงไว้ซึ่งประเพณีถือศีลกินผักอันศักดิ์สิทธิ์และสืบทอดกันมาอย่างยาวนานความสำเร็จของงานมหกรรมนี้ จะนำไปสู่การเสริมสภาพคล่อง และกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างเป็นวงจร
ทำให้เศรษฐกิจระดับพื้นที่ ( Local Economy) มีความเติบโตอย่างมันคง และแข็งแกร่งอย่างแท้จริง และสร้างโอกาสให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน และเชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาและนำมาจัดแสดง ในครั้งนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศในการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และทำให้ "ภูเก็ต" เป็นต้นแบบของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำ (Consult) ทั้งแบบ On-site และ Online ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ทั้งประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า และของที่ระลึก ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ สะท้อนถึงคุณค่าและอัตลักษณ์ของภูเก็ตอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Faith Fashion ซึ่งเป็นคอลเลคชั่นสร้างสรร ที่สะท้อนอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดภูเก็ตบนเสื้อผ้า จำนวน 25 ผลงาน เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับเทศกาลวัฒนธรรมไทย-Phuket Veggie & Vogue Fuir ให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจ ผ่านมุมมองของนักออกแบบรุ่นใหม่ในวงการแฟชั่นไทยด้วย
พร้อมทั้งฝึกอบรมหลักสูตรอาหารเจโดยดำเนินการผ่านโครงการยกระดับหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย (Master Thai Chef Program) ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 500 คน เพื่อสร้างเชฟคนไทยที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์เมนูอาหารเจที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติอร่อย และ มีเอกลักษณ์
นอกจากนั้นยังมี กิจกรรมแสดงสินค้า (Phuket Veggie & Vogue Fair): จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่เน้นความ สะอาดและทันสมัย โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน (อาหาร/เครื่องดื่ม, เสื้อผ้า, ของใช้/ของที่ระลึก) เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการนำเสนอสินค้าสู่สาธารณะ ระหว่าง วันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2568
และ กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายและเจรจาธุรกิจ (Business Matching): มีการจัดพื้นที่เจรจาธุรกิจอย่างมืออาชีพ เพื่อเชื่อมโยง ผู้ประกอบการกับธุรกิจท่องเที่ยวและคู่ค้าที่มีศักยภาพ โดยตั้งเป้าหมายให้เกิด มูลค่าการเจรจาการค้าจริงภายในงาน ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท