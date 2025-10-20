รมว.คมนาคมโปรยยาหอมใส่คนภูเก็ต! ลั่นโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในภูเก็ต ต้องชัดเจนภายในรัฐบาลชุดนี้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - รมว.คมนาคมลงพื้นที่ภูเก็ต หารือภาครัฐ-เอกชนปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม โปรยยาหอมให้คนภูเก็ต ทุกโครงการต้องชัดเจนและจบภายในรัฐบาลนี้ ด้านเอกชนขอขยายถนนจาก 4 เลน เป็น 6 เลน ใน 2 เส้นทาง ไปยังฉลองและราไวย์
วันนี้ (20 ต.ค.68) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งจากส่วนกลางและจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานภูเก็ต
โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอสภาพปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน รวมไปถึงโครงข่ายการคมนาคม และแนวทางการแก้ปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต
นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำเสนอ โครงการที่เป็นโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่กำลังดำเนินการและเสนอขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมาดำเนินการ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทันกับการเติบโตทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงเพื่อแก้ปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ต ทั้งหมด 9 โครงการ ประกอบด้วย
โครงการทางพิเศษกะทู้-ป่าตอง ระยะที่ 1 หรือโครงการอุโมงค์กะทู้-ป่าตอง,โครงการทางพิเศษเส้นทางเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้,โครงการถนนยกระดับบริเวณสามแยกเมืองใหม่ (บริเวณสนามบินภูเก็ต),โครงการปรับปรุงถนนสี่ช่องทางจราจรเส้น 4027 (ป่าคลอก),โครงการบูรณาการบริหารจัดการจราจรจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 และระยะที่ 2,โครงการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา เส้นทางท่าอากาศยานภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง,โครงการวงแหวนท่าเรืออันดามัน,โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่รองรับเรือสำราญและโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 รวมงบประมาณ 130,000 ล้านบาท
ขณะที่ภาคเอกชน นำโดย นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอขยายเส้นทางถนนอีก 2 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทาง 4024 จาก 4 เลน เป็น 6 เลน ตั้งแต่แยกวัดนาคาไปจนถึงหาดราไวย์ ระยะทาง 15 กิโลเมตร และเส้นทาง 4021 ตั้งแต่แยกดาวรุ่งไปจนถึงห้าแยกฉลอง ระยะทาง 7.7 กิโลเมตร
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า กระทรวงคมนาคมมีแผนในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ภูเก็ตอยู่แล้ว เพียงแต่จะต้องมีการปรับแผนให้ต่อเนื่องและรวดเร็วขึ้น รวมไปถึงงบประมาณในการลงทุนก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและรวดเร็วขึ้น ทั้งในส่วนที่รัฐต้องลงทุนและให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน เพื่อให้โครงการเกิดได้เร็วๆขึ้น ซึ่งวันนี้ได้มีการหารือร่วมกับภาคเอกชน ข้อมูลและโจทก์ที่ได้จากการหารือกันในวันนี้ ทางกระทรวงคมนาคมจะนำไปหารือต่อไป เมื่อได้ข้อสรุปในระดับกระทรวงแล้ว จะลงมาทำเวิร์กช้อปร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ภูเก็ตอีกครั้ง
แต่อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงจะพยายามสรุปให้ได้ภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาลชุดนี้ คือ 3 เดือนกับ 10 วัน ในแต่ละโครงการให้จบหลังจากนั้นจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อนำไปสู่การของบประมาณปี 2570 มาดำเนินการต่อไปในบางโครงการที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่จะเร่งให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะเรื่องถนนหนทางในภูเก็ตที่จะลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่น
นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า นอกจากในเรื่องของการคมนาคมทางบกแล้ว ที่ประชุมยังได้หารือถึงการคมนาคมทางน้ำที่จะช่วยลดความแออัดทางถนนได้ โดยเฉพาะการเดินทางโดยเรือในพื้นที่ภูเก็ตในช่วงไฮซีซั่นที่ไม่มีคลื่นลม เรื่องนี้ได้หารือกับทางอธิบดีกรมเจ้าท่าให้ทำการศึกษาเส้นทางต่างๆ ทั้งในส่วนของภูเก็ต และการเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่นๆ เช่น เขาหลัก เกาะพีพี และตัวเมืองกระบี่ เป็นต้น เพื่อลดความแออัดการเดินทางบนถนนได้ นอกจากนี้จะมีการขุดลอกล่องน้ำโดยการสนับสนุนจาก อบจ.เพื่อให้สามารถรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ได้ รวมไปถึงการหารือปัญหาขยะ ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง อีกด้วย