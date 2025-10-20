CIB บุกตรวจผับดังกลางเมืองภูเก็ต ปล่อยเด็กอายุ 19 ปี 17 ปี เข้าใช้บริการ ปละ เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

.ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ร่วมกับ ตร.เมืองภูเก็ต บุกจับผับดัง กลางเมืองภูเก็ต ให้เด็ก อายุ 19 ปี และ 17 ปี ใช้บริการ รวมทั้งเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อคืนวันที่ 19 ต.ค. ที่ผ่านมา ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ได้ร่วมกันทำการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปคม. สนธิกำลัง ร่วมกับ ตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม., พ.ต.อ.อลงกต คชแก้ว ผกก.5 บก.ปคม. ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.นัฐพล ดาวเวียง สว.กก..5 บก.ปคม. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปคม. ดำเนินการ
วางแผนเข้าจับกุมสถานประกอบการในพื้นที่ จ.ภูเก็ต หลังสืบทราบว่า สถานประกอบการแห่งหนึ่ง ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต มีการปล่อยให้เยาวชนเข้ามาใช้บริการนั่งดื่มสุรา
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปคม. ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบที่ร้านดังกล่าว โดยพบหลักฐานยืนยันว่า มีการแสดงดนตรีต่อเนื่อง มีการเต้นรำหน้าเวที พนักงานยังให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่มสุรามาตลอด และจากการตรวจสอบภายในร้าน พบนายบำรุงศักดิ์ฯ แสดงตัวเป็นผู้จัดการร้าน/ผู้ดูแลร้าน และ พบนักท่องราตรีชาย-หญิง รวมกว่า 200 คน กำลังนั่งดื่มและเต้นรำอย่างเพลิดเพลินตามจังหวะเสียงเพลง
โดยพบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เข้าใช้บริการร้านดังกล่าว 4 ราย โดยมีอายุ 19 ปี จำนวน 2 ราย และ อายุเพียง 17 ปี จำนวน 2 ราย ซึ่งนั่งดื่มสุรา และเต้นรำอยู่ภายในร้าน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการตรวจสอบ
.
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอตรวจสอบใบอนุญาตตั้งสถานบริการ นายบำรุงศักดิ์ฯ แจ้งว่าไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ มีเพียงแต่ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา ดังกล่าวข้างต้น พร้อมสิทธิตามกฎหมายให้ นายบำรุงศักดิ์ฯ ทราบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจฯ จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต
.
.พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา กระทำความผิดฐาน ตั้งสถานบริการ โดยมิได้รับใบอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก หลังจากนั้นได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภงเมืองภูเก็ต ดำเนินคดีต่อไป
ข้อมูลเพจ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)