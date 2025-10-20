เริ่มแล้ว ศาลใน จ.พังงา ประกอบพิธียกเสาโกเต้ง สัญลักษณ์ของการเริ่มต้นงานประเพณีถือศีลกินผัก

พังงา – เริ่มแล้ว ศาลใน จ.พังงา ประกอบพิธียกเสาโกเต้ง เทศกาลถือศีลกินผัก ประจำปี 2568 โดยมีประชาชนเชื้อสายจีน และ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก
เมื่อเวลา 11.15 น.วันนี้ ( 20 ตุลาคม 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ศาลเจ้าแม่กวนอิม อำเภอตะกั่วป่า นายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานในพิธียกเสาโกเต้ง โดยมีประชาชนสวมใส่ชุดขาว ร่วมประกอบพิธียกเสาโกเต้ง ซึ่งเป็นพิธีเปิดสัญญาณเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินผัก หรือเทศกาลกินเจ ประจำปี 2568 เริ่มวันที่ 20 – 29 ต.ค.68 โดยมีประชาชนเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก
สำหรับพิธียกเสาโกเต้ง ถือเป็นพิธีสำคัญ เพื่ออัญเชิญเทพเจ้าทั้งเก้ามาประทับ ณ ศาลเจ้า ตลอดช่วงเทศกาล 9 วัน 9 คืน โดยมีการประดับธงเหลืองสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และศรัทธา พร้อมเสียงประทัดดังกึกก้องทั่วบริเวณสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธา
โดยตลอดทั้ง 9 วันของประเพณีถือศีลกินผัก จะมีพิธีกรรมต่างๆ หลายกิจกรรมด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นพิธีบูชาพระด้วยเครื่องเซ่นต่างๆ ทั้งศาลเจ้า และตามบ้านของผู้กินผัก การสวดมนต์ตั้งแต่เมื่อกิ๊วฮ๋งไต่เต้ เข้าประทับในอ๊าม หรือศาลเจ้า หรือที่เรียกกันว่าพิธีเหลี่ยมเก้ง เมื่อถือศีลกินผักได้ครบ 3 วัน ถือว่าผู้นั้นสะอาด บริสุทธิ์ หรือที่เรียกว่าเช้ง
ศาลเจ้าจะเริ่มทำพิธีโขกุ้น ซึ่งเป็นพิธีกรรมการเลี้ยงเหล่าทหาร พิธีอัญเชิญลำเต้า-ปักเต้า หรือเทวดาผู้กำหนดเวลาเกิดเวลาตาย พีธีอาบน้ำมัน พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห์ การทรงพระซึ่งเป็นการเชิญเจ้ามาประทับในร่างของม้าทรง และแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการทรมานร่างกายในรูปแบบต่างๆ เพื่อรับทุกข์แทนผู้ถือศีลกินผัก
และเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะทำพิธีส่งพระในวันสุดท้ายของการกินผัก ส่วนกิจกรรมที่สำคัญที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนคนทั่วไป คือ การแห่รอบเมืองของศาลเจ้าต่างๆ การหามเกี้ยวลุยประทัดของเหล่าฉายอิ้ว การข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ และการแสดงอิทธิฤทธิ์ของร่างทรง