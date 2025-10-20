รวบอีก หนุ่มรัสเซีย เปิดให้บริการเช่ารถเถื่อน ซุกเห็ดขี้ควาย กัญชาไฟฟ้า ตรวจยึดทรัพย์กว่า 1 ล้านบาท

สุราษฎร์ธานี – ไม่ปล่อยผ่าน ! รวบหนุ่มรัสเซียสุดแสบ ลักลอบเปิดร้านเช่ารถเถื่อนบนเกาะพะงัน ยึดรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เล่มทะเบียน ยางอะไหล่ มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท สุดอึ้ง! พบซุกเห็ดขี้ควายแห้ง และ ขนมผสมเห็ดขี้ควาย กัญชาไฟฟ้าอื้อ แจ้งข้อหาหนัก
ยังจับต่อเนื่องต่างชาติทำผิดกฎหมายบนเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ล่าสุด พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท.ได้มอบหมายและสั่งการให้ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน พร้อมชุดสืบสวน ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 พร้อมฝ่ายปกครอง และ ตำรวจเกาะพะงัน ได้ร่วมกันจับกุม นายมิคาอิล ชัดสกี้ Mr.Mikhail Shatskii อายุ 37 ปี สัญชาติรัสเซีย หลังแอบเปิดร้านให้บริการรถเช่า ริมถนนสายท้องศาลา-โฉลกหลำ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี พบรถจักรยานยนต์ จำนวน 10 คัน และรถยนต์เก๋ง 1 คัน สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ กว่า 10 เล่ม ยางล้อรถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ซ่อมรถ เจ้าหน้าที่ยึดได้ยึดไว้ตรวจสอบ มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในร้าน เจ้าหน้าที่แทบผงะ จากการตรวจค้นพบ ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ห็ดขี้ควายแห้ง 1 ถุง กัญชาไฟฟ้าพร้อมสูบ จำนวน 5 อัน ขนมยี่ห้อ Polkadot ระบุมีส่วนผสมเห็ดขี้ควาย 9 กล่อง ขนมช็อคโกแล็ตยี่ห้อ MK ระบุมีส่วนผสมเห็ดขี้ควาย 8 กล่อง เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดเป็นของกลาง พร้อมควบคุมตัว นายมิคาอิล ชัดสกี้ ไปทำการสอบปากคำ
ในเบื้องต้น จากการสอบปากคำ นายมิคาอิล ให้การยอมรับว่า ได้ประกอบอาชีพปล่อยรถเช่าให้กับชาวต่างชาติด้วยกันกว่า 2 เดือนแล้ว โดยไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการแต่อย่างใด ส่วนเห็ดขี้ควายจัดเตรียมไว้เพื่อเสพ และ ไม่ทราบว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายมิคาอิล รวม 4 ข้อหาหลัก ได้แก่ "เป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้เช่ารถ เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ มียาเสพติดให้โทษประเภท 5 เห็ดขี้ควาย ไว้ในครอบครองเพื่อเสพโดยผิดกฎหมาย และ ซ่อนเร้น จำหน่าย พาเอาไปเสีย ซื้อ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง กัญชาไฟฟ้า ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป