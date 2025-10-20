ชาวบ้านเบตงแห่เข้าคิวธนาคารยืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่งพลัส

ยะลา - ชาวบ้านเบตง จ.ยะลา ตื่นแต่เช้าแห่เข้าคิวธนาคารกรุงไทย เพื่อยืนยันตังตนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัส
วันนี้ (20 ต.ค.) ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง จ.ยะลา ประชาชนต่างมายืนเข้าแถวรอคิวบริเวณหน้าตู้เอทีเอ็มเพื่อยืนยันตัวตนการใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัส ตั้ฃแต่เวลา 05.00 น. โดยโครงการนี้รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง เพื่อรับสิทธิ์ ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้กำหนดช่วงเวลาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20-26 ต.ค. 68 เวลา 06.00 - 22.00 น. และเริ่มใช้จ่ายสิทธิได้ในวันที่ 29 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68
ชาวบ้านที่มาเข้าคิวราจหนึ่ง บอกว่า ตยตื่นตั้งแต่ตี 5 และพาครอบครัวนั่งรถออกมาเพื่อมาเข้าคิวลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสซึ่งวันนี้วันแรก เมื่อมาถึงหน้าธนาคารต้องตกใจเพราะมีคนจำนวนมากกว่า 600 คนมานั่งรอเข้าแถวรอคิวจับจองตามลำดับ ใครที่มาก่อนก็นำรองเท้ามาต่อกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองมาคิวไหน ถึงแม้ว่าธนาคารจะยังไม่เปิดทำการ
ขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างบอกสาเหตุที่ต้องมาเพราะ โหลดแอปฯ เป๋าตังค์ ไว้แล้วแต่สแกนใบหน้าไม่ผ่าน บางคนจำรหัสไม่ได้ หรือเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ จึงมาเข้าคิวตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ทำให้ เพื่อจะได้รับสิทธิ์กับเขาในวันนี้