ล้นธนาคาร! ชาวตรังแห่ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสแน่น หลายคนบ่นยุ่งยากเสียเวลา

ตรัง - ชาวตรังนับพันแห่กันไปยังธนาคารกรุงไทยในห้าง เพื่อดำเนินการเรื่องแอปเป๋าตังค์และยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จ เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 2568 หลายคนบ่นครั้งนี้ยุ่งยากมาก ลำบากและเสียเวลา
วันนี้ (19 ต.ค.) ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาห้างโรบินสัน ตรัง ได้มีประชาชนที่เข้าหลักเกณฑ์ร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 2568 ทั้งประเภทร้านค้าและประชาชนทั่วไป เช่น ผู้สูงวัย คนวัยทำงาน และเยาวชน อายุ 16 ปี ซึ่งมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ พร้อมโทรศัพท์มือ และบัตรประชาชน เดินทางไปติดต่อธนาคารกรุงไทย จนแน่นขนัดเกือบพันคนนับตั้งแต่ห้างเปิด โดยมีเจ้าหน้าที่ห้างมาช่วยแจกบัตรคิว และคอยให้คำแนะนำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วย
ทั้งนี้ สาเหตุที่ประชาชนมุ่งหน้ามาที่ธนาคารภายในห้าง เนื่องจากธนาคารกรุงไทย สาขาทั่วไป รวมทั้งต่างอำเภอจะหยุดให้บริการในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ขณะที่ประชาชนต้องการจะดำเนินการเรื่องแอปเป๋าตังค์ และยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จ เพื่อเตรียมพร้อมโทรศัพท์มือถือไว้ลงทะเบียนร่วมโครงการให้ได้เร็วที่สุดในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ทุกคนจึงอยากกดรับสิทธิ์ให้เร็วที่สุด เพราะเชื่อว่าครั้งนี้จะมีประชาชนร่วมโครงการจำนวนมาก ห่วงจะไม่ได้รับสิทธิ์
โดยทางธนาคารได้ขยายเวลาทำการไปจนถึง 19.00 น. จากปกติจะปิดทำการเวลา 17.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งประชาชนที่มา มีทั้งประชาชนเจ้าของร้านค้าทั่วไปที่ยังลงทะเบียนไม่สำเร็จ และประชาชนทั่วไป ซึ่งแม้หลายรายจะเคยเข้าร่วมโครงการนี้แล้วในรอบที่ผ่านมา และยังใช้โทรศัพท์เครื่องเดิม หรือหมายเลขโทรศัพท์เดิม แต่กลับต้องมาทำการยืนยันตัวตนใหม่ที่ธนาคารอีกครั้ง ทำให้ยุ่งยากและเสียเวลามาก และอีกจำนวนมากเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ บางคนเปลี่ยนเบอร์ใหม่
ประชาชนชาวตรังรายหนึ่ง บอกว่า ตนเองลองลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือ และผ่านตู้เอทีเอ็มแล้ว แต่ระบบแจ้งกลับมาว่าให้นำบัตรประชาชนชนไปยืนยันตัวตนที่จุดบริการ ทำให้ต้องเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ธนาคาร เคยเข้าร่วมโครงการทุกครั้ง ขณะที่คนอื่นในครอบครัวลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านหมดแล้ว ยกเว้นแต่ตนเอง แต่ครั้งนี้ยากมาก ลำบาก เสียเวลา โดยเฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ธนาคารกรุงไทย เปิดให้บริการเฉพาะในห้างเท่านั้น แต่ก็จำต้องเดินทางมา
ส่วนประชาชนชาวตรังอีกราย บอกว่า ตนเองเดินทางมายังธนาคารตั้งแต่ 8 โมงเช้า โดยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันเสาร์ แต่เขาจำกัดคิว เลยต้องเดินทางมาใหม่อีกครั้ง ที่ผ่านมาเคยเข้าร่วมโครงการแล้ว แต่ล่าสุดเปลี่ยนเบอร์ใหม่ จึงต้องมายืนยันตน ดีใจที่ได้สิทธิคนละครึ่ง ขณะที่ประชาชนชาวตรังหลายราย ก็บอกว่า ตนเองเดินทางมายังธนาคารตั้งแต่ 8 โมงเช้าเช่นกัน และมาแล้ว 2 ครั้ง แต่คิวยาวมาก มาครั้งนี้ต้องทำให้เสร็จ เพื่อให้สามารถกดรับสิทธิ์ให้ได้ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้