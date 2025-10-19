นักท่องเที่ยว แห่ชมความงามของ “เกาะผ้า” มัลดีฟส์เมืองไทย

พังงา – นักท่องเที่ยวชาวไทย ต่างชาติ แห่ชมความงามของ “เกาะผ้า” มัลดีฟส์เมืองไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นไม่เหมือน ใคร ทรายขาวละเอียดกลางทะเล น้ำทะเลใสสะอาดสองฝั่ง รวมทั้งทิวทัศน์ที่แสนจะสวยงามของท้องฟ้าที่สะท้อนกับผืนน้ำ
“เกาะผ้า” ตำบลเกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ซึ่งได้รับสมญานามว่า “มัลดีฟส์เมืองไทย” กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังอากาศปลอดโปร่ง ท้องฟ้าแจ่มใส และ ทะเลอันดามันมีความสวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวชมธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติ
การเดินทางไปเกาะผ้า สามารถเดินทางได้สะดวก นักท่องเที่ยวเดินทางมาล่องเรือ จากท่าเรือบ้านน้ำเค็ม ไปยังเกาะผ้า ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที ระหว่างเดินทางยังได้ชมความงามของสันทรายขาวละเอียดกลางทะเล น้ำทะเลใสสะอาดสองฝั่ง และทิวทัศน์ของท้องฟ้าที่สะท้อนกับผืนน้ำจนเกิดเป็นภาพงดงามราวสวรรค์บนดินเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
สำหรับ “เกาะผ้า” ถือเป็นจุดท่องเที่ยวไฮไลท์ของจังหวัดพังงา ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือสันทรายโผล่พ้นน้ำในช่วงน้ำลง และจะจมหายไปเมื่อระดับน้ำทะเลขึ้นสูง นักท่องเที่ยวที่มาก็จะได้ทำกิจกรรมถ่ายรูป ดำน้ำตื้นชมปะการังและปลาการ์ตูน นั่งรับแสงแดดยามเช้า จึงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้มาเยือน
ปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ เปิดให้บริการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน มีบริการเรือนำเที่ยว อาหารทะเลสด และเครื่องดื่มเย็น ๆ สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชน ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้มงวดเรื่องความปลอดภัย พร้อมรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาความสะอาดและไม่ทิ้งขยะลงทะเล เพื่อคงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งนี้ให้ยั่งยืนต่อไป
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปมีราคาเริ่มต้นประมาณ 2,000-2,500 บาท สำหรับเรือเหมาลำ (นั่งได้ประมาณ 8-10 คน)ติดต่อเรือสามารถติดต่อกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบนเกาะคอเขาที่เบอร์ 09-8020-2742 หรือสมาคมเรือจ้างเกาะคอเขาที่เบอร์ 084-8412367