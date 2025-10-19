ผู้ว่า ฯ สุราษฎร์ลั่น ! ดำเนินการเด็กขาดต่างชาติทำผิดกฏหมาย รวมถึง เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง

สุราษฎร์ธานี - ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ฯ ลั่น ! ดำเนินคดีเด็ดขาดต่างชาติทำผิดหลังเกิดกระแสต่อต้านชาวอิสราเอล ที่เข้ามามาประกอบอาชีพในพื้นที่ เกาะพะงัน - สมุย ทั้งกว้านซื้อที่ดิน ทำโรงแรมเถื่อน ปล่อยรถเช่าและอื่นๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมเอี่ยว
จากกรณีเกิดกระแสต่อต้านนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวอิสราเอล ที่เข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งรวมทั้งในส่วนของ อ.เกาะพะงัน และ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงลบทั้งในส่วนที่เข้ามาประกอบธุรกิจ ถือครองที่ดินและทำธุรกิจโดยใช้นอมินีชาวไทย ขณะที่นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับนักท่องเที่ยวชาติอื่น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจตรวจสอบและดำเนินการกับต่างชาติที่เข้ามาทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด
โดยนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ กล่าวว่า ปัญหาชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว แต่มีการประกอบธุรกิจโดยใช้นอมินี หรือประกอบอาชีพที่ไม่ตรงกับใบอนุญาตทำงาน และใช้ช่องว่างทางกฎหมาย ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพของคนไทย อีกทั้งยังทำให้เงินรั่วไหลออกนอกประเทศ ตนจึงมอบนโยบายให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มคนไทยและข้าราชกา รที่เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนชาวต่างด้าวเหล่านี้ โดยจะตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง จะดำเนินการตามกฎหมายไม่มีการละเว้นอย่างเด็ดขาด
อย่างไรก็ตามสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทำผิดกฎหมายเป็นเพียงส่วนน้อย จึงขอให้ทุกหน่วยงานช่วยคัดแยกกลุ่มนี้ออกมา เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปหรือผู้ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้อง จังหวัดพร้อมที่จะต้อนรับและดูแลอย่างดีที่สุด
ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบของชุดเฉพาะกิจที่เพิ่งมีการแต่งตั้ง ขณะนี้ มีความคืบหน้าไปมากแล้ว โดยเฉพาะการตรวจสอบการเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว เป็นการทำงานตรวจค้นความผิดซึ่งหน้า ที่เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการทางกฎหมายได้ทันที รวมทั้งการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและแย่งงานคนไทย ซึ่งขณะนี้พบว่ามีการจับกุมชาวต่างชาติไปแล้วหลายราย ส่วนคณะทำงานตรวจสอบการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าว เป็นการทำงานสืบสวน ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อให้สามารถเอาผิดผู้ที่ละเมิดกฎหมายได้อย่างแน่นหนา ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ.