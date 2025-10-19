บริษัท ให้ออกแล้ว! หนุ่มขับรถกระบะ จอดปิดท้ายรถฉุกเฉิน

กระบี่ - บริษัท ให้ออกแล้ว! หนุ่มขับรถกระบะ จอดปิดท้ายรถฉุกเฉินขณะกำลังจะส่งผู้ป่วยวิกฤต ไปรักษาต่อ แต่สุดท้ายเสียชีวิตเพราะหัวใจวายเฉียบพลัน โดย CPF แจง พบเจ้าของกระบะ เป็นพนักงานของบริษัทจริง พร้อมยุติการจ้างงาน
จากกรณีเกิดดราม่าร้อนบนโซเชียล หลังมีการเผยแพร่เหตุการณ์ที่โรงพยาบาลปลายพระยา ที่มีรถกระบะจอดขวางรถฉุกเฉิน ที่เร่งส่งผู้ป่วยวิกฤต ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกระบี่ โดยที่ลูกสาวทรุดไหว้ขอให้หลีกทาง แต่คนขับรถกระบะยังถกเถียงกับเจ้าหน้าที่ โวยวายว่าไม่มีใครมาบริการแม่ตนเอง แม้ภายหลังจะยอมย้ายรถก็ตาม แต่สุดท้ายผู้ป่วยวิกฤตหัวใจล้มเหลวเสียชีวิต และ ทางโรงพยาบาลออกมาแถลงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว
ล่าสุดทาง บริษัท CPF โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า "ขอบคุณที่แจ้งข้อมูลเข้ามานะคะ ขณะนี้ทีมงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากมีความคืบหน้าจะชี้แจงให้ทราบโดยเร็ว"
เนื่องจากมีการตั้งข้อสังเกตว่า ชายเจ้าของกระบะเป็นพนักงานของบริษัท CPF หรือไม่นั้น
ล่าสุด บริษัท CPF เผยแพร่ คำชี้แจง กรณีเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ระบุว่า บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า ภายหลังจากที่ได้รับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ และ พบว่าบุคคลในเหตุการณ์นั้น เป็นพนักงานของบริษัทจริง
เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงโดยรอบแล้ว บริษัทเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่สอดคล้องกับค่านิยมและหลักการดำเนินงานขององค์กร จึงมีมติให้ยุติการจ้างพนักงานรายดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสีย รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้