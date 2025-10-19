ออกหมายจับ “กิจ หลีกภัย” เหตุไม่มาศาลตามนัด คดีทุจริตจัดซื้อที่ดินสร้างท่าเรือนาเกลือ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 9 อนุมัติหมายจับ "กิจ หลีกภัย" อดีตนายกอบจ.ตรัง หลังถูก ป.ป.ช. ยื่นฟ้องคดีจัดซื้อที่ดินสร้างท่าเรือนาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง แพงเกินจริง ซึ่งจำเลยไม่ยอมมารายงานตัวต่อศาล
วันนี้ (19 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี นายกิจ หลีกภัย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พร้อมพวก จำนวน 13 ราย ซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีทุจริตโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง ซึ่งมีราคาสูงเกินจริงมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ในช่วงเดือน ก.พ. 2567
ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 ต.ค.67 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 9 มีคำสั่งอนุมัติออกหมายจับ นายกิจ หลีกภัย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หลังไม่เดินทางมารายงานตัวในวันนัดส่งฟ้อง เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา ตามกระบวนการทางกฎหมาย
โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้ฟ้องร้องต่อศาล กล่าวหาว่า การจัดซื้อที่ดินในโครงการดังกล่าวมีราคาสูงเกินจริงกว่า 10 ล้านบาท แม้จำเลยรายอื่นทั้งหมดจะเข้ารายงานตัวต่อศาลตามนัดหมาย แต่ปรากฏว่า นายกิจ หลีกภัย ไม่ได้เดินทางมาด้วย และจากการตรวจสอบพบว่า ป.ป.ช. ได้มีความพยายามส่งหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวตามที่อยู่ภูมิลำเนา แต่ไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้สำนักคดีของ ป.ป.ช. ต้องยื่นคำร้องขอศาลออกหมายจับในที่สุด