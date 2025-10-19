ภูเก็ตรวมพลังศรัทธา จัดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสต์ เฉลิมฉลอง 200 ปี ศาลเจ้ากะทู้ ต้นกำเนิด ประเพณีถือศีลกินผัก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตรวมพลัง จัดงานใหญ่ที่สุดในประวัติศาสต์ ฉลอง 200 ปี ศาลเจ้ากะทู้ ต้นกำเนิด ประเพณีถือศีลกินผัก “200 ปีแห่งศรัทธาพลังแห่งความดีที่สืบทอดไม่สิ้นสุด” ชูไฮไลท์ พิธีสมโภชศักดิ์สิทธิ์ และขบวนอิ้วเก้งอลังการ
เมื่อวันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา เวลา 17.30 น. ที่ศาลเจ้ากะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สมาคมอ๊ามภูเก็ต ร่วมกับศาลเจ้ากะทู้ จัดแถลงข่าว “ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2568” ในวาระพิเศษเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ศาลเจ้ากะทู้ ต้นกำเนิดแห่งจิตวิญญาณของประเพณีถือศีลกินผัก โดยมี นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางพวงผกา เชาวน์ไวย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายวรรณยุทธิ์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้, นางรวีวรรณ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานภูเก็ต, นายกิตติวงศ์ จันทร์สัทธรรม ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมอ๊ามภูเก็ต, นายประเสริฐ ขาวกิจไพศาล ประธานศาลเจ้ากะทู้ และ นายทีฆภัค ศรียุกต์วงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ ศาลเจ้ากะทู้ จ.ภูเก็ต
สำหรับประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต หรือ “เจี๊ยะฉ่าย” ถือเป็นพิธีกรรมแห่งศรัทธาที่สืบทอดมากว่า 200 ปี โดยศาลเจ้ากะทู้ ถือเป็นศาลเจ้าแห่งแรกที่จุดประกายประเพณีนี้ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2368 ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความศรัทธา ความสามัคคี และ ความเมตตาของชาวภูเก็ตสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้ จังหวัดภูเก็ต สมาคมอ๊ามภูเก็ต ร่วมกับศาลเจ้ากะทู้ กำหนดจัดงาน “ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ประจำปี 2568” ในวาระพิเศษเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2568 ภายใต้แนวคิด “200 ปีแห่งศรัทธา พลังแห่งความดีที่สืบทอดไม่สิ้นสุด
โดยภายในงานมี” ไฮไลท์สำคัญคือ พิธีสมโภชและเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปีศาลเจ้ากะทู้ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ช่วงเช้าจัดพิธีไหว้สมโภชอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากศาลเจ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วม อาทิ จากจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย และในช่วงค่ำจะมีงานเฉลิมฉลองในรูปแบบโต๊ะจีนอาหารเจ Fine Dining แห่งบุญ คาดว่ามีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมปิดท้ายค่ำคืนแห่งศรัทธาด้วย ขบวนแห่พระ (อิ้วเก้ง) จากอ๊ามภูเก็ต ซึ่งจะเป็นขบวนอัญเชิญเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบสองศตวรรษ โดยจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากเวทีกลางสะพานหิน เวลา 19.30 น. มุ่งหน้าสู่ศาลเจ้ากะทู้ ซึ่งเป็นขบวนแห่พระสุดอลังการ ที่ทุกสายตาต้องจับจ้อง และ ทุกหัวใจจะได้สัมผัสพลังศรัทธาแห่งภูเก็ต
การจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยมี บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้คึกคักภายใต้บรรยากาศแห่งบุญและศรัทธา
อย่างไรก็ตาม จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง “200 ปีศาลเจ้ากะทู้” ร่วมถือศีล ละเว้น ละชั่ว ทำความดี และสืบสานพลังแห่งศรัทธาที่ส่องสว่างคู่เมืองภูเก็ตตลอดสองศตวรรษแห่งจิตวิญญาณ