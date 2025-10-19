สองนายกจับมือแก้ปัญหา ถนนสันเขื่อนทางหลวง 360 ทำน้ำท่วมซ้ำซาก ชาวบ้านเดือนร้อนนานนับ 10 ปี

ชุมพร - "นายกพล"ชุมพล องอาจ นายกเทศบาลตำบลบางลึก นายกป้ายแดง จับมือ "นายกโต้ง" นพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร แก้ปัญหาถนนสันเขื่อนทางหลวง 360 สร้างผลกระทบทำน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี
จากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากยาวนาน ในพื้นที่หลายหมู่บ้านใกล้ถนนของตำบลบางลึก อ.เมืองชุมพร หลังกรมทางหลวงก่อสร้างถนนสาย 360 ถมเป็นคันสูง 1 - 3 เมตร ความยาว 11.855 กิโลเมตร ด้วยงบประมาณก่อสร้างในวงเงิน 98,827,075 บาท เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดย่นระยะจากถนนเพชรเกษม เขตตำบลนากระตาม อ.ท่าแซะ ถึงบริเวณแยกวงเวียนทางตัน เขตเทศบาลเมืองชุมพร มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปี ถนนเส้นนี้ได้กลายเป็นสันเขื่อนสูงกั้นขวางทางน้ำอย่างดี โดยไม่มีช่องทางระบายน้ำทั้งสองฝากถนน ได้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรของราษฎรมายาวนาน
เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนพื้นที่การเกษตร ที่อยู่อาศัย บ้านเรือนราษฎร ถูกน้ำท่วมขังสูง กว่าจะแห้งเป็นปกติบางพื้นที่ใช้เวลานาน 1-2 เดือน แม้ชาวบ้านจะร้องเรียนไม่ยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด แขวงทางหลวงชุมพร แต่ก็มาตรวจสอบแค่ถ่ายรูปแล้วก็เงียบหายไป
ขณะเดียวกันถนนเส้นนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมอย่างมากเช่นกัน ปัจจุบันมีทั้งห้างสรรพสินค้า โกดังขนส่ง ผู้ประกอบกิจการ ร้านค้า เข้ามาทำธุรกิจกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นจุดยุทศาสตร์พื้นที่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากเขตเทศบาลเมืองชุมพรซึ่งอยู่ติดกัน ทำให้เทศบาลตำบลบางลึก มีรายได้จำนวนมาก และกำลังจะยกสถานะเป็นเทศบาลเมืองในเร็วๆนี้
นายชุมพล องอาจ นายกเทศบาลตำบลบางลึก และ นายสายัณห์ รักเขตต์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลบางลึก นำเครื่องจักรและรถแม็กโคร ที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายนพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร ลงพื้นที่แก้ปัญหาในทุกจุดตลอดแนวถนนที่ผ่านเขตพื้นที่รับผิดอบ เพื่อเปิดทางระบายน้ำ ขุดร่องน้ำไหลลงสู่ลำคลองสาธารณะ และขุดแอ่งแก้มลิงเล็กๆ กักเก็บน้ำก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำใกล้เคียง เพื่อป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชน บ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร
นายชุมพล องอาจ นายกเทศบาลตำบลบางลึก กล่าวว่า ปัญหาผลกระทบจากน้ำท่วมเกิดขึ้นมานานเกือบ 10 แล้ว ตนเข้าใจความเดือนร้อนของชาวบ้านและถนนสายนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นกัน เป็นถนนสายเศรษฐกิจที่รองรับการพัฒนาของเทศบาลตำบลบางลึก ที่มีการขยายตัวมาจากเขตเทศบาลเมืองชุมพร
นายชุมพล กล่าวต่อว่าหลังตนได้รับเลือกตั้งเป็นนายกได้ราว 3 เดือน ตนจึงได้รีบดำเนินการเดินหน้าแก้ปัญหาแบบยั้งยืน โดยได้รับความร่วมมือจาก "นายกโต้ง" นายนพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร ให้การสนับสนุนเครื่องจักรลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วม แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จนกว่าจะแก้ปัญหาได้แบบยั่งยืนเพื่อการพัฒนาต่อไป
ด้านนางบุษกล จันทรจนา อายุ 61 ปี ชาวบ้านหมู่ 2 ตำบลบางลึก กล่าวว่า บ้านและสวนปาล์มของตนอยู่ใกล้กับถนนเส้นนี้ ก่อนหน้านี้กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีน้ำท่วมก็เป็นปกติไม่เกิน 1 สัปดาห์ น้ำก็ลดแห้งหมด สามารถเก็บผลปาล์มขายมีรายได้เลี้ยงครอบครัว แต่ปัจจุบันหลังจากสร้างถนนเส้นนี้ ชีวิตครอบครัวตนลำบากมาก ต้องทนทุกข์มานานร่วม 10 ปี เพราะทุกปีในช่วงฤดูฝนน้ำจะท่วมตลอด ทำให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนในบริเวณนี้ จะมีสภาพเหมือนกันหมด น้ำจะท่วมขังนาน 1-2 เดือนกว่าจะแห้ง ทำให้เดือดร้อนมาก ไม่สามารถเก็บเกี่ยวปาล์มขายได้ และทะยอยยืนต้นตายไปเกือบจะหมดแล้ว
นางบุษกล กล่าวต่อว่าต้องขอขอบคุณนายกเทศบาลตำบลบางลึก ที่ลงมาดูแลแก้ปัญหานี้แบบยั่งยืน ซึ่งตนก็ต้องการแบบนั้น ไม่ต้องการให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่ผ่านมาตนร้องเรียนไปเกือบทุกหน่วยงานแล้ว ได้แต่ลงมาถ่ายรูปแล้วก็หายหน้าไปแต่ปัญหายังเหมือนเดิม.