รมช.เกษตรฯ เปิดงาน “Thai Deep South Connect ครั้งที่ 2”

นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “Thai Deep South Connect ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2568 เวลา 17.00 – 23.00 น. บริเวณลานคนเดิน สนามกีฬามหาราช อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
สำหรับมหกรรมฯดังกล่าวเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง ศอ.บต. กับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อส่งเสริมการค้าขาย สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยกิจกรรมหลักคือการจัด "ตลาดนัดชุมชนเชิงเศรษฐกิจ" เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกว่า 300 บูธ มาจำหน่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการลดภาระและเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลเซีย เติมพลังเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคาดว่าตลอดการจัดงานจะมีเงินสะพัดกว่า 50 ล้านบาท