สลด! รถกระบะจอดขวางรถฉุกเฉิน ส่งผู้ป่วยวิกฤต ลูกสาวทรุดไหว้ขอทาง แต่สุดท้ายหัวใจล้มเหลวเสียชีวิต

กระบี่ - สลด! หนุ่มกระบะ พาแม่มาโรงพยาบาล แต่จอดรถขวางทางรถฉุกเฉิน รับผู้ป่วยวิกฤต เพื่อส่งต่อไปรักษาเพื่อยื้อชีวิต ลูกสาวทรุดไหว้ขอทาง กว่าจะยอมถอย สุดท้ายคนไข้หัวใจล้มเหลวเสียชีวิต ด้านโรงพยาบาลชี้แจงเหตุการณ์
จากกรณี ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ข้อความ คติเตือนใจ ไม่ร้ายใส่ใคร ไม่ใช่คนอื่นจะไม่ร้ายใส่เราเหตุเกิดขณะพ่อกำลังจะส่งตัวไปรักษาด่วนที่ รพ.กระบี่ คุณหมอ พี่ๆพยาบาล เวรห้องฉุกเฉิน รพ.ปลายพระยา กำลังช่วยเหลือพ่อที่มีอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ และ มีอาการ หายใจด้วยตัวเองไม่ได้ (ใส่ท่อช่วยหายใจ) รถ refer มาจอดจุดรับส่งตัวผู้ป่วย และได้มีรถคันนี้ (ตามภาพ) มาจอดด้านหลังประชิดรถ refer (ในรูปเจ้าของรถยอมขยับรถให้แล้วก่อนหน้านี้ยืดยื้อขอร้องยกมือไหว้มีปากเสียงกัน) ซึ่งทำให้เข็นผู้ป่วยซึ่งเป็นพ่อของเฟิร์น ขึ้นรถไม่ได้เนื่องจากมีรถจอดอยู่ด้านหลัง เจ้าของรถคันดังกล่าวพาแม่มาโรงพยาบาลและเข็นเข้าไปในห้องฉุกเฉินและไปเฝ้าแม่ ทางจนท.พูดคุยกันนานถึงแม้สุดท้ายจะยอมมาขยับรถแต่หากนึกถีงใจเขาใจเราแค่คุณมาขยับให้เร็วอีกนิดให้พ่อเฟิร์นได้เจอหมอเร็วอีกหน่อยเฟิร์นคงไม่เสียพ่อไปตลอดกาล
อย่างไรก็ตามหลังมีการโพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวออกไป ทาง รพ.ปลายพระยา ได้ออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับเหตุการณ์ข้างต้นว่า ข้อเท็จจริงกรณีญาติผู้ป่วยนำรถจอดกีดขวางรถพยาบาลจนไม่สามารถนำผู้ป่วยขึ้นรถได้โรงพยาบาลปลายพระยาและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และมีภาวะการหายใจล้มเหลว เข้ารับการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลปลายพระยา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568
โรงพยาบาลปลายพระยาขอชี้แจง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 23.10 น. ภายในห้องฉุกเฉินโซนผู้ป่วยวิกฤต เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ พนักงานเปล และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กำลังให้การช่วยเหลือและช่วยชีวิตผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและมีภาวะการหายใจล้มเหลว ซึ่งต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจ หลังจากนั้นย้ายผู้ป่วย เพื่อส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกระบี่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีศักยภาพการรักษาที่สูงกว่า
เวลา 23.15 น. รถกระบะ4ประตู ยี่ห้อโตโยต้า สีน้ำตาล คันที่จอดปิดท้ายรถพยาบาล นำส่งผู้ป่วยหญิงวัย 69 ปี รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง มีอาการเวียนศีรษะตาลาย ญาติเข็นผู้ป่วยหญิงรายนั้นเข้าห้องฉุกเฉินเอง และ ได้พบกับพยาบาลหัวหน้าเวรห้องฉุกเฉินซึ่งกำลังจัดเตรียมเอกสารและประสานการส่งต่อผู้ป่วยไป โรงพยาบาลกระบี่อยู่ และพยาบาลหัวหน้าเวรได้อธิบายให้ญาติผู้ป่วยทราบว่าขณะนี้มีคนไข้อากาการหนักกำลัง เตรียมส่งต่อไปโรงพยาบาลกระบี่ ให้รอสักครู่ และให้ญาติเข็นผู้ป่วยไปนอนบนเตียง จากนั้นพยาบาลหัวหน้า เวรก็ได้เข้าไปชักประวัติและประเมินอาการผู้ป่วยที่เตียง แต่ญาติก็ยังโวยวายเรื่องที่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลมารดา ของตน
เวลา 23.16 น.ขณะเคลื่อนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตออกจากห้องฉุกเฉินเพื่อขึ้นรถพยาบาล พบว่า มีรถกระบะ4ประตู ยี่ห้อโตโยต้า สีน้ำตาล จอดกีดขวาง ปิดท้ายรถพยาบาล ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลได้ หลังจากนั้นพยาบาลได้แจ้งให้เจ้าของรถกระบะคันดังกล่าวมาเลื่อนรถออก แต่ไม่ได้รับความ ร่วมมือโดยทันที เจ้าของรถกระบะคันดังกล่าวได้กล่าวเอะอะโวยวายเสียงดัง ด้วยท่าทีที่โมโห เรืองที่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาบริการมารดาตนเอง
ขณะเดียวกันญาติของผู้ป่วยวิกฤตที่กำลังจะส่งต่อได้ร้องไห้พร้อมนั่งทรุดลง กับพื้นและยกมือไหว้ ร้องขอให้เจ้าของรถกระบะช่วยเลื่อนรถออก แต่ยังคงมีปากเสียง เอะอะโวยวายกับเจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วยบริเวณท้ายรถนำส่งผู้ป่วยต่อเป็นระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นถึงจะเดินไปเลื่อนรถกระบะของตนออก เจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลเพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลกระบี่ได้
การกระทำของเจ้าของรถกระบะเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต้องรีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตโดยด่วน ซึ่งสุดท้ายผู้ป่วยรายดังกล่าวได้เสียชีวิต ส่วนผู้ป่วยที่เป็นญาติของเจ้าของรถกระบะคันดังกล่าว แพทย์ได้ทำการตรวจรักษาในห้องฉุกเฉินจนอาการทุเลา และให้ยากลับไปรับประทานที่บ้าน
โรงพยาบาลปลายพระยาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวต่อการจากไปของผู้ป่วย และขอยืนยันว่า ได้ให้การดูแลรักษาอย่างเต็มความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพตลอดระยะเวลาการดูและผู้ป่วยโรงพยาบาลปลายพระยา จังหวัดกระบี่