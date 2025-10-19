จังหวัดนราธิวาสเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน 21-25 ต.ค นี้

นราธิวาส - จังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.สุคิริน อ.แว้ง อ.จะแนะ และ อ.ศรีสาคร ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในช่วงระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2568
นายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้มีประกาศแจ้งเตือน ฉบับที่ 26/2568 ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ภาคใต้ ในช่วงระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2568 โดยในจังหวัดนราธิวาส พื้นที่ เฝ้าระวัง ได้แก่ อ.สุคิริน อ.แว้ง อ.จะแนะ และ อ.ศรีสาคร
ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้กำชับอำเภอ ท้องที่ ท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ หากมีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ขอให้เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันที พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน สถานการณ์น้ำท่า เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
อย่างไรก็ตาม หากประชาชนประสบภัย ต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ทันทีที่ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง