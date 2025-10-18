งบฯ ศึกษาสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมสิงหนคร-อำเภอเมืองสงขลา 9 ล้านบาทผ่านสภาฯ แล้ว

เจือ ราชสีห์ แจ้งข่าวดี!!พี่น้องชาวสงขลา งบประมาณ ปี 2569 ศึกษาสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมระหว่างอำเภอสิงหนครกับ เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จำนวน 9 ล้านผ่านสภาฯแล้ว ให้พี่น้องเตรียมตัวร่วมแสดงความเห็น สนับสนุนเมื่อเขามาเปิดเวที
นายเจือ ราชสีห์ แจ้งข่าวดีกับพี่น้องชาวสงขลาเรื่องงบประมาณของกรมทางหลวงทางชนบท จำนวน 9 ล้านบาท สำหรับค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมของโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมระหว่างอำเภอสิงหนครกับ เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลาผ่านสภาฯแล้ว ได้ทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสงขลาในการสัญจรไป-มาระหว่างอำเภอสิงหนครกับ เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งพี่น้องในพื้นที่คาดหวังกับโครงการนี้มาโดยตลอด การจัดสรรงบประมาณในปีนี้จึงถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญ
ขอบคุณอธิบดีกรมทางหลวงชนบทที่เล็งเห็นความสำคัญโครงการนี้ด้วย งบประมาณจำนวน 9 ล้านบาทในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจสังคม โดยยืนยันว่าหากผลการศึกษาชี้ว่ามีความเหมาะสม กรมฯ พร้อมจะตั้งงบประมาณเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีถัดไปทันที่ หากโครงการผ่านการพิจารณา ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญระดับภูมิภาคในอนาคตต่อไป