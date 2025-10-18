ศาลออกหมายจับ "รุสลี" ผู้ต้องหาลวง 170 ชีวิตไปอุมเราะห์ทิพย์ ตำรวจเร่งสืบสวนขยายผล

ปัตตานี - ศาลออกหมายจับ “รุสลี” ผู้ต้องหาหลอกจัดทัวร์ไป “อุมเราะห์ทิพย์” เก็บเงินแล้วเชิดหนี เตรียมออกหมายเพิ่มอีก เจ้าหน้าที่คาดน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องด้วย
จากกรณีเกิดความวุ่นวายที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา สืบเนื่องจาก ผู้เดินทางไปแสวงบุญอุมเราะห์ จำนวนกว่า 170 คน ที่เตรียมออกเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยทุกคนที่จะเดินทาง และญาติพี่น้องที่มาส่ง ต่างพากันรอเพื่อเตรียมตัวกันขึ้นเครื่องเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อขึ้นเครื่องต่อไปยังประเทศซาอุดิอารเบีย แต่เมื่อใกล้ถึงเวลาเดินทาง ปรากกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดังกล่าวมาแสดงตัว ทุกคนได้พยายามติดตามบริษัทแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ จนกระทั่งทางบริษัทได้ส่งข้อความทางไลน์กลุ่มของผู้ที่จะเดินทางว่า “ไม่สามารถเดินทางได้” ทำให้ทุกคนรู้ทันทีว่า ถูกหลอก ทำให้บรรยากาศวันดังกล่าว ทุกคนที่คาดหวังว่าจะเดินทางไปอุมเราะห์ต่างผิดหวังร้องไห้ รวมไปถึงญาติ ๆ ที่มาส่งต่าง ก็ตกใจและเสียใจอย่างมาก เพราะครั้งหนึ่งของชาวมุสลิมจะเก็บเงินไปแสวงบุญ
หลังจากที่พนักงานสอบสวน สภ.เมืองปัตตานี ได้รับแจ้งความจากผู้เสียหาย นางแมะ ดอเล๊าะ กับพวกรวม 43 ราย เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ที่ผ่านมาและได้ทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน และความเสียหายของผู้เสียหายของแต่ละคนที่มาแจ้งความ ทำให้เจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานชัดเจนจนนำไปสู่การขออนุมัติศาลจังหวัดปัตตานีออกหมายจับ ที่ จ 478/2568 ลงวันที่ 17 ตค. ที่ผ่านมา นายรุสลี มูหนะ อายุ 23 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ อยู่บ้านเลขที่ 60 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี สถานที่เกิดเหตุ บริษัท รุส ฮัจย์ แอนด์ ทราเวล จำกัด 2/35 ม.1 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี
พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองปัตตานี กล่าวว่า คดีดังกล่าวเป็นคดีที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ ซึ่งทางผู้บังคับบัญชาก็ได้กำชับให้เร่งรัดสืบสวนสอบสวนรวบรวมหลักฐานเพื่อจับกุมคนร้ายให้ได้เร็ว คดีดังกล่าว เป็นคดี ฉ้อโกงประชาชน กรณีมีผู้เสียหายกว่า 40 ราย มาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีนายรุสลี มูหนะ ที่ได้หลอกลวงประชาชนเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ที่ประเทศซาอุฯ แต่เมื่อถึงวันกำหนดเดินทางก็ไม่สามารถเดินทางไปได้เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย ต่อมาวันนี้ 17 ต.ค พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลจังหวัดปัตตานีอนุมัติหมายจับ นายรุสลี มูหนะ ตามหมายจับที่ จ.478/2568 ลงวันที่ 17 ต.ค 68 และจะได้สอบสวนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป
อย่างไรก็ตามยังมีผู้เสียหายอีก 3 รายที่ได้เข้าไปแจ้งความที่ สภ.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ว่าถูก นายรุสลี มูหนะ อายุ 23 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ โดยรายแรกหลอกว่าจะนำเงินไปลงทุนจัดทัวร์ไปพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดิอารเบีย ส่วนรายที่สองหลอกให้ร่วมลงทุนแลกเงินตราซาอุดิอารเบีย ส่วนรายที่สาม หลอกว่าจะนำเงินไปเช่าโรงแรมที่ซาอุฯเป็นรายปี รวมความเสียหายทั้งสามรายที่ถูกหลอกไปกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมเป็นหลักฐาน เพื่อเตรียมขออนุมัติหมายจับ
นอกจากนี้แนวทางการสืบสวนสอบสวนคาดว่า น่าจะมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในคดีอีกด้วย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อสาวถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไป
ขณะที่จากการสืบสวนสอบสวนล่าสุดพบว่า ผู้ต้องหาและเพื่อนได้เดินทางออกจากประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ตค.ที่ผ่านมา และได้หลบซ่อนตัวในต่างประเทศ เมื่อข่าวดังกล่าวมีการแพร่กระจายจนโด่งดัง ทั้งในช่องข่าว และสื่อโซเชียล เนื่องจากผู้เสียหายได้ทยอยเข้าแจ้งความ ล่าสุดมีรายงานว่า วันที่ 16 ตค. ผู้ต้องหาได้หลบหนีเดินทางเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมกับมีการนัดหมายให้คนที่อยู่ในไทยบินไปพบปะกันด้วย