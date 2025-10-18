วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงจัดแสดง “นางเอกหนังลุง” รอบพิเศษ เอาใจแฟนคลับนับหมื่น

พัทลุง – วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกลับมาเปิดการแสดงชุด "นางเอกหนังลุง" รอบพิเศษอีกครั้งหลังมีกระแสเรียกร้องอย่างท่วมท้นจากโลกโซเชียล โดยมีประชาชนและแฟนคลับนับหมื่นแห่เข้าชมจนล้นทะลักอาคารโดมอเนกประสงค์ของวิทยาลัย
วานนี้ (17 ต.ค.) บรรยากาศที่วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงเป็นไปอย่างคึกคัก หลังมีการจัด จัดการแสดรอบพิเศษ “ นางเอกหนังลุง” ให้ประชาชนและแฟน ๆ ได้เข้าชมฟรีอีกครั้ง ตามคำเรียกร้องของผู้ชมในโลกโซเชียล ที่ต่างพูดถึงความประทับใจในเนื้อหาและการแสดงของ ที่ร่วมตัวจากงานค้นคว้าวิจัยของนักศึกษานาฏศิลป์พัทลุง สู่การแสดงสร้างสรรค์อันวิจิตร ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์งานสุดปังชุด "นางเอกหนังลุง" จนกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ทุกคนต้องหันมามอง จนเป็นไวรัลสนั่นโซเชียล ในขณะนี้ ที่กลายเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศ มีผู้คนเรือนหมื่นแห่ชม โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ขอขอบคุณผู้ติดตาม ผู้รับชม และผู้ที่ชื่นชอบการแสดงของนักศึกษานาฏศิลป์ในบทบาท “นางเอกหนังลุง” ทั้ง 7 ตัวละคร คือ นางเลือดขาว , นางวาสนา , นางบุษบา , นางมัสสุหรี , นางสุนิสา , นางโฉมงาม , นางเพชรนาคี รวมทั้งการขับร้องและเสียงดนตรีประกอบ ที่ถ่ายทอดออกมาได้จับใจคนฟังเป็นอย่างมากซึ่งมีคนเข้าไปแสดงความชื่นชมในความสามารถของน้องๆผู้ทำการแสดงทุกคน และทีมงานผู้สร้างสรรค์นางเอกหนังลุง ที่ร่วมกันถ่ายทอดความงดงามของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ได้อย่างน่าประทับใจ จนกลายเป็นกระแสโด่งดังและมีการเรียกร้องจากประชาชนให้จัดแสดงขึ้นอีกครั้ง
ด้วยความซาบซึ้งในกระแสตอบรับที่ได้รับ ทางวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงจึงได้จัดการแสดงเต็มรูปแบบขึ้นอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ 17 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ที่ผ่านมา ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง เพื่อแทนคำขอบคุณแก่ทุกท่านที่ให้ความสนใจและสนับสนุนการแสดงศิลปะของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
ภายในงาน นอกจากการแสดงของตัวละคร “นางเอกหนังลุง” ที่ทุกคนรอคอยแล้ว ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีกหลากหลายชุด ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา แสดงถึงความสามารถและศักยภาพของนักศึกษานาฏศิลป์พัทลุงในด้านศิลปะการแสดงไทยอย่างเต็มภาคภูมิ โดยมีประชาชนจำนวนมากมารอคิวเข้าชมตั้งแต่ช่วงบ่าย ผู้ชมที่ต่างประทับใจ ไม่เพียงเป็นผลงานที่สะท้อนความงดงามของศิลปวัฒนธรรมพัทลุงเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของถิ่นฐานบ้านเกิด และใช้ศิลปะเป็นพลังในการพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์