สถานีตำรวจภูธรสะเดา คว้า 3 รางวัลเกียรติยศระดับประเทศ เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ 2568

เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2568
สถานีตำรวจภูธรสะเดา ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรภาค 9 ได้รับเกียรติสูงสุดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยผลงานการขับเคลื่อนงานเชิงรุก ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จนได้รับ 3 รางวัลเกียรติยศระดับประเทศ ได้แก่
1.รางวัลผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม อันดับที่ 7 ใน “โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับสถานีตำรวจ เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2.รางวัลชุดปฏิบัติการตำบลยั่งยืนดีเด่น ใน “โครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติ” โดยชุดปฏิบัติการตำบลยั่งยืนของสถานีตำรวจภูธรสะเดา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับดีเด่น
แสดงถึงความสำเร็จในการบูรณาการหน่วยงานและชุมชนร่วมขจัดปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม
และ 3.รางวัลชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น อันดับที่ 2 เป็นผลจากการสร้างความไว้วางใจ ความร่วมมือ และความผูกพันระหว่างตำรวจกับประชาชน
ภายใต้แนวคิด “ชุมชนเข้มแข็ง ตำรวจยั่งยืน”
พ.ต.อ. สุรจิต เพชรจอม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสะเดา กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า “ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการคัดเลือก และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ที่ได้มอบเกียรติอันสูงสุดนี้ให้แก่ผมและทีมงาน
รางวัลนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว แต่เป็นของตำรวจทุกนายใน สภ.สะเดา ที่ทุ่มเท เสียสละ และร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อประชาชนในทุกสถานการณ์”
พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในอำเภอสะเดา ที่ให้ความร่วมมือและความไว้วางใจมาโดยตลอด รวมทั้งครอบครัวที่เป็นแรงใจสำคัญในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ขออุทิศรางวัลนี้ให้แก่ตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และจะขอสัญญาว่า จะยึดมั่นในปณิธาน ‘ตำรวจเข้มแข็ง ชุมชนปลอดภัย ประชาอุ่นใจ ใส่ใจยุติธรรม’ เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสถาบันที่ประชาชนศรัทธาและภาคภูมิใจตลอดไปครับ”
สถานีตำรวจภูธรสะเดา ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานตามวิสัยทัศน์ “ตำรวจเพื่อประชาชน”
โดยใช้กรอบแนวคิด SADAO-SAFE Model เพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน
ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้